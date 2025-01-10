Глава МИД Британии назвал конец апреля сроком украинского урегулирования при Трампе

По словам Дэвида Лэмми, сделка будет достигнута в период Пасхи

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине при посредничестве администрации будущего президента США Дональда Трампа может быть достигнуто уже к концу апреля. Такой срок назвал глава британского МИД Дэвид Лэмми.

"Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно", - сказал глава Форин оффиса, говоря о предвыборном обещании Трампа урегулировать украинский конфликт за один день в случае возвращения в Белый дом. "Судя по той информации, которая до нас доходит, этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи", - уточнил Лэмми. В 2025 году католики, протестанты и православные отмечают Пасху в один день - 20 апреля. Слова министра приводит газета The Guardian.

Республиканец Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября 2024 года. Он нанес поражение представительнице демократов, вице-президенту страны Камале Харрис. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Во время избирательной кампании политик неоднократно заявлял о планах в считанные дни урегулировать конфликт на Украине и в целом остановить все идущие в мире войны. Этот тезис, бывший его предвыборным обещанием, был подтвержден после объявления итогов выборов в США.

Как подчеркнул Трамп 7 января на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго у города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), он рассчитывает, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, посвященные в том числе урегулированию конфликта на Украине, состоятся гораздо раньше, чем через полгода после инаугурации. Кроме того, по признанию Трампа, "было понимание всегда", что Украина не может быть членом НАТО. Следующий руководитель американской администрации назвал украинский кризис "фиаско [действующего президента США Джо] Байдена" и предупредил об угрозе дальнейшей серьезной эскалации конфликта.