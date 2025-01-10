Писториус заявил о планах ФРГ обучить в 2025 году еще 10 тыс. украинских военных

В Германии уже прошли подготовку более 19 тыс. военных ВСУ, отметил министр обороны страны

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Германия намерена обучить в 2025 году еще 10 тыс. украинских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи контактной группы по военному содействию Украине (формат "Рамштайн"). Пресс-конференцию транслировал телеканал N-tv.

"И в новом году мы продолжим обучение украинских военных. Наша цель - [обучить] 10 тыс. солдат и в этом году", - сказал он. По его словам, до настоящего момента подготовку в Германии прошли более 19 тыс. военных ВСУ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024-м году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.