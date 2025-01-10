Войти
Lenta.ru

Американские F-15 получат малозаметные ракеты LRASM

663
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

TWZ: истребители F-15 ВВС США получат новые противокорабельные ракеты LRASM

Истребители-бомбардировщики F-15E и F-15EX Военно-воздушных сил (ВВС) США получат новые малозаметные ракеты AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большой дальности). Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

«Арсеналы боевых самолетов ВВС США F-15E Strike Eagle и F-15EX Eagle II, похоже, будут пополняться ракетами AGM-158C LRASM. Самолеты F-15E и EX, вооруженные LRASM, значительно усилят ВВС в их способности поражать вражеские военные корабли, что может оказаться особенно ценным в любой будущей крупномасштабной войне на Тихом океане против Китая», — говорится в публикации.

Автор отметил, что Командование авиационных систем Военно-морских сил США объявило о намерении заключить контракт с компанией Lockheed Martin на интеграцию LRASM в варианте C-1 в арсенал F-15. Сейчас новую ракету могут нести только ударные самолеты F/A-18E/F Super Hornet и бомбардировщики B-1. Также специалисты работают над адаптацией LRASM для пуска с борта патрульного самолета P-8 Poseidon и отдельных вариантов малозаметных самолетов F-35.

Как пишет издание, увеличенная грузоподъемность F-15 позволит нести большее количество LRASM. Ранее ВВС проводили тестовую установку пяти ракет JASSM, обладающих схожей массой и габаритами, на один F-15E.

Считается, что LRASM обладают высокой живучестью благодаря малозаметной конструкции и способности автоматически менять курс при выявлении средств противовоздушной обороны противника.

В сентябре Пентагон впервые показал фотографию истребителя пятого поколения F-35 с новыми противокорабельными ракетами LRASM. Самолет проходил испытания с ракетами на внешней подвеске.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-15
F-18
F-35
JASSM
LRASM
P-8 Poseidon
Super Hornet
В-1В Lancer
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 02:17
  • 67
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.01 02:03
  • 6910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 20:32
  • 1431
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:12
  • 6
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 10.01 01:34
  • 0
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?
  • 09.01 19:26
  • 2
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 19:07
  • 1
Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП
  • 09.01 18:59
  • 1
«От руды до боеприпасов»: аналитики в Британии «придумали», как лишить ВС РФ преимущества в артиллерии
  • 09.01 18:53
  • 1
Западный оскал
  • 09.01 18:49
  • 1
О готовности к "большой континентальной войне"