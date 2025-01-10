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Создан компьютер для космических вычислений

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Фото: Firefly Aerospace / NASA / Phys.org
Фото: Firefly Aerospace / NASA / Phys.org.

Phys: НАСА доставит на Луну компьютер, защищенный от вредного излучения

Американские ученые доставят на Луну компьютер, защищенный от вредного излучения в космосе. Об этом сообщает журнал Phys.

Особый компьютер был разработан инженерами Университета штата Монтана (США) в сотрудничестве с НАСА. Устройство RadPC считается первым в мире радиационно-устойчивым компьютером, который может работать в космосе. Девайс имеет диагоностический модуль для выявления и устранения неполадок и сбоев.

По словам специалистов, компьютеры и прочая техника восприимчивы к ионизирующему солнечному и космическому излучению. Всего лишь одна высокоэнергетическая частица может запустить «эффект единичного события», способный вызвать каскадный или системный сбой. В свою очередь, ошибка в вычислениях может поставить под угрозу безопасность и успех миссии.

RadPC имеет дополнительные процессоры, которые проводят диагностику оборудования в реальном времени. В случае удара ионизирующей частицы компьютер может заменить поврежденные детали или восстановить их. Также аппарат имеет три дозиметра для измерения различных уровней радиации в лунной среде.

Компьютер доставят на поверхность Луны лунным модулем Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace. По словам специалистов НАСА, RadPC позволит сделать будущие миссии на Луне и Марсе более безопасными и экономически эффективными.

В конце декабря в «Роскосмосе» рассказали, что длительность полета пилотируемых кораблей «Союз МС» увеличат до семи-девяти месяцев с 2025 года. Это позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.

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