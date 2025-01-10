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ЦАМТО

МНО Литвы приобрело 84-мм гранатометы М4 "Карл-Густав"

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Гранатомет Saab Carl Gustaf M4
Ручной противотанковый гранатомет Saab Carl Gustaf M4.
Источник изображения: Saab Dynamics

ЦАМТО, 9 января. Агентство по оборонным закупкам МНО Литвы заключило со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics AB контракт на закупку новой партии 84-мм ручных противотанковых гранатометов М4 "Карл-Густав" и запчастей к ним.

Стоимость контракта составляет 14 млн. евро. Системы вооружения будут поставлены в течение 2025-2026 гг.

Как сообщал ЦАМТО, впервые гранатометы "Карл Густав" были закуплены совместно Эстонией, Латвией и Литвой в 2007 году по результатам проведенного тендера. Страны заключили с производителем отдельные контракты с целью обеспечения поставок в соответствии с требованиями каждого заказчика.

Гранатомет "Карл Густав" предназначен для поражения бронетехники и живой силы противника. Последняя версия 84-мм гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.

С момента первой демонстрации в 2014 году Saab подписала контракты на поставку гранатометов "Карл Густав" версии M4 с пятнадцатью странами мира.

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