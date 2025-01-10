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ТАСС

Остин: союзники Украины в Рамштайне утвердили планы поддержки Киева до 2027 года

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Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин
Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © Thomas Niedermueller/ Getty Images

Министр обороны США отметил, что они утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Участники контактной группы по координации поставок вооружений Украине утвердили так называемые дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии 25-го заседания этой группы, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Ранее сегодня состоялось заседание лидеров группы коалиций с участием представителей 15 стран. Они утвердили дорожные карты "коалиций возможностей" до 2027 года. С помощью "коалиций возможностей" страны-партнеры могут продолжать обеспечивать срочные нужды Украины на поле боя", - сказал он.

Как отмечается в распространенном Пентагоном совместном заявлении участников группы, союзники Киева намерены определить, как достичь намеченных показателей в удовлетворении военных потребностей Украины, и обеспечить их как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах "посредством государственных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению возможностей оборонно-промышленной базы". 

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Германия
США
Украина
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