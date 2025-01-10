Премьер Италии считает, что Трамп продолжит поддерживать Украину в военном плане

Гарантии безопасности Украине являются залогом мира, отметила Джорджа Мелони

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не видит намерения прекратить военную поддержку Украины в заявлениях избранного президента США Дональда Трампа.

Мелони продолжает утверждать, что военная поддержка Киева со стороны Запада стала решающей. "И думаю, что Дональд Трамп это понимает. Я не предвижу прекращения [военной поддержки Украины]. Я этого не вижу в его [Трампа] заявлениях. Реальность отличается от того, как ее представляют. Он говорил о "мире, достигнутом силой", и я всегда слышала, что единственный способ усадить Москву за стол переговоров - создавать ей сложности на поле боя", - сказала Мелони на пресс-конференции по итогам 2024 года. По ее мнению, гарантии безопасности Украине - залог мира.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации. Церемония вступления Трампа в должность состоится 20 января.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют.