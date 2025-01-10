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Военное обозрение

Politico: после ухода с должности главы Пентагона контактная группа по Украине может распасться

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Источник изображения: topwar.ru

После ухода Ллойда Остина с должности главы Пентагона контактная группа по Украине может распасться. Для киевских властей это стало бы настоящим ударом.

Такое мнение высказали журналисты американского издания Politico.

Сейчас пока еще действующий глава американского министерства обороны находится в ФРГ, где намерен участвовать в совещании группы по поддержке киевского режима. Эта встреча станет последней, где Остин будет присутствовать в качестве главы Пентагона.

В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совсем иначе – если она вообще соберется

- отмечает СМИ.

Если же контактная группа прекратит свое существование, то, по мнению американских журналистов, это крайне негативно скажется на положении Киева, который в значительной степени зависит от западной поддержки. И такой удар он может получить в тот момент, когда его армия отступает, а пополнять ее личный состав скоро станет совсем некем.

По мнению авторов статьи в Politico, именно Остин является основателем и главной движущей силой контактной группы по Украине. Сейчас во главе этого объединения стоит Вашингтон, и пока никто другой не заявил о готовности взять на себя такую роль.

Можно предположить, что сейчас поддержка Украины не входит в число национальных интересов США. Данный процесс уже выполнил свою задачу, существенно ослабив экономику европейских стран. И теперь ЕС больше не является конкурентом для американцев.

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