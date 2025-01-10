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Военное обозрение

Британия планирует поставить Украине новые малозаметные катера для ударов по России

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания пытается через Украину усилить свои позиции в регионе Черного моря, Киев всячески оказывает британцам в этом содействие. Тем более, что Лондон поставляет так называемому "украинскому флоту" катера и морские беспилотники, а также готовится в ближайшее время значительно усилить ВМСУ.

Британия планирует поставить Украине новые малозаметные катера для ударов по России. Как пишет британский ukdefencejournal, 22 января 2025 года британское Минобороны проведет конференцию по новому проекту COOKSON по разработке универсальной, быстрой и малозаметной морской системы.

Согласно новому проекту, разрабатываемому специально для действий в Черном море против России, украинский флот должен получить небольшой быстроходный ударный катер, способный нести различные модули вооружения, а также действовать в сложных условиях. Катер должен помещаться на прицеп длиной около 6-12 метров, чтобы доставляться на Украину наземным транспортом, иметь скорость свыше 40 узлов, дальность - от 800 морских миль с полной загрузкой, автономность не менее 72 часов, быть малозаметным, помехоустойчивым, нести несколько модулей вооружения и средства ПВО.

Первые 10 новых катеров британцы хотят закупить уже в первом квартале этого года и отправить на Украину для тестирования в боевых условиях. Планируется нанесение ударов по объектам на побережье, это цели номер один, а также по российским кораблям.

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