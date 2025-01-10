CNN: США и Украина рассчитывали на переговоры с РФ и при победе Харрис

По данным телеканала, в Вашингтоне и Киеве ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена и украинские власти рассчитывали на начало переговоров с Россией в первой половине 2025 года вне зависимости от результатов прошедших в ноябре президентских выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

По их словам, в Вашингтоне и Киеве ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025-го, причем независимо от того, кто победит на выборах главы американской администрации. Источники также пояснили, что основной целью Белого дома до начала возможного урегулирования было "дальнейшее расширение" возможностей Украины на переговорах.

Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется мирного урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации. Церемония вступления Трампа в должность состоится 20 января 2025 года.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что основания для российско-украинских переговоров в настоящее время отсутствуют.