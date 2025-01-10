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ТАСС

Reuters: в США признали, что поставки ATACMS, F-16 и Abrams не помогли Украине

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© ABACA via Reuters Connect
© ABACA via Reuters Connect.
Источник изображения: © ABACA via Reuters Connect

По данным агентства, запасы критических вооружений Киева находятся "в хорошем состоянии"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Власти США признают, что поставки Украине вооружений, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS, истребители F-16 и танки Abrams, не смогли переломить ситуацию в пользу Киева. Об этом агентству Reuters сообщил представитель американской администрации.

По его словам, упомянутая военная помощь "не привела к значительным успехам Украины на поле боя".

Представитель администрации США отметил, что в новый пакет вооружений для Киева на сумму $500 млн, о котором Вашингтон вскоре может объявить, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы класса "воздух - поверхность" и оборудование для F-16.

Чиновник также сообщил, что большая часть обещанного Украине вооружения уже была доставлена, а оставшееся оружие в настоящий момент направляется в страну. Он отметил, что запасы критических вооружений Киева находятся "в хорошем состоянии".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
M1 Abrams
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