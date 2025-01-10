Для польского флота заказали новый спасатель подлодок

Польское агентство по вооружению заключило контракт на поставку национальным ВМС нового спасательного судна. Как уточняет Naval News, генподрядчиком по заказу выступает консорциум, образованный военно-промышленной группой Polska Grupa Zbrojeniowa и ее дочерними компаниями PGZ Stocznia Wojenna и Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej.

Сроки выполнения контракта – с 2025 по 2029 годы, а его стоимость превышает 1 млрд злотых (около 230 млн евро). По словам представителей Минобороны Польши, будущее судно "Ратовник" (Ratownik, "Спасатель") в первую очередь предназначено для поддержки операций подводных лодок с использованием специализированного оборудования. Закупка "Спасателя" напрямую связана с другой ключевой программой польских ВМС Польши – приобретением новых дизель-электрических подлодок класса "Орка", исполнитель по которой еще не выбран.

Дизайн нового спасательного судна для ВМС Польши PGZ Stocznia Wojenna

Кроме того, новое судно разработано для выполнения задач в рамках спасательных операций при аварийных ситуациях на подлодках, для защиты критически важной подводной инфраструктуры и поддержки действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря.

Отметим, что сейчас в составе польского флота остается единственная боеготовая субмарина – "Орёл" (Orzeł). Построенная на заводе "Красное Сормово" в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус"), ДЭПЛ несет службу с середины 1980-х годов. С 2002 года флот Польши использовал приобретенные у Норвегии четыре малые подводные лодки типа "Коббен", но последние две из них вывели из боевого состава в 2021 году.

Как предполагает Naval News, к моменту завершения постройки "Спасателя" ситуация вряд ли изменится (если только Польша не закупит подержанные подлодки в качестве временного решения проблемы). Однако другой аргумент в пользу приобретения судна – необходимость защиты подводной инфраструктуры. В последнее время произошел ряд инцидентов, связанных с повреждением трубопроводов и кабелей на морском дне. Шведское спасательное судно "Белос" сейчас оказывает помощь Финляндии в расследовании предполагаемого акта саботажа.

Новый заказ – уже вторая попытка Варшавы закупить спасательное судно. Первый контракт подписали в декабре 2017 года с PGZ Stocznia Wojenna со сроком поставки в конце 2022 года. Соглашение включало опцион на дополнительное судно с плановой датой сдачи в 2024 году. Однако в результате роста расходов на программу Минобороны Польши отменило заказ.

Длина судна "Спасатель" составит 96 метров, ширина – 19 метров, полное водоизмещение – около 6500 тонн. Максимальная скорость – 16 узлов, заявленная дальность плавания – около 6000 морских миль.

Экипаж – 100 человек, также предусмотрено размещение девяти человек специализированного персонала.

График проекта предусматривает резку первой стали в декабре 2025 года, закладку киля – в феврале 2026 года, спуск на воду – в 2027 году, передачу судна ВМС Польши – в 2029 году.