Одна из старейших британских верфей отойдет испанской Navantia

Британское подразделение испанской компании Navantia ведет переговоры с Harland & Wolff, британским судостроительным предприятием с долгой историей, о приобретении ее четырех верфей: в Белфасте (Северная Ирландия), в Эпплдоре (юго-запад Англии), в Метиле и Арнише (Шотландия).

По словам представителей Navantia, сделка, которая еще должна получить одобрение регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в январе 2025 года, позволит расширить возможности судо- и кораблестроения в Великобритании, создав как "высококвалифицированную рабочую силу, так и надежную британскую цепочку поставок".

Верфь Harland & Wolff, Великобритания Википедия

Navantia UK выступает генеральным подрядчиком по программе поставки Королевскому военно-морскому флоту трех вспомогательных судов типа FSS (Fleet Solid Support). Эти суда предназначены в первую очередь для поддержки авианосных соединений. Суда построят на британских верфях в Белфасте и Эпплдоре, а также в Пуэрто-Реале в Испании. По заявлению Navantia, интеграция предприятий Harland & Wolff обеспечит бесперебойную поставку судов FSS за счет минимизации рисков и оптимизации производственных процессов.

Напомним, что в октябре 2024 года программа FSS достигла своего первого важного этапа, завершив предварительный обзор проекта (PDR). Следующий этап сосредоточен на детальном проектировании. Предполагается, что постройка первого судна стартует уже в 2025 году.

Основная холдинговая компания Harland & Wolff в сентябре 2024 года перешла под внешнее управление, поставив под угрозу будущее верфей. Navantia тогда же начала оказывать финансовую помощь британскому предприятию для поддержания производственных процессов.

Harland & Wolff была основана в Белфасте в 1861 году йоркширцем Эдвардом Харландом и немцем Густавом Вольфом. К началу XX века компания стала самым крупным строителем лайнеров в мире – в ней трудились более 30 тысяч человек. С 1909 по 1911 годы на верфи велось строительство крупнейшего на тот момент пассажирского лайнера "Титаник", который затонул во время первого же путешествия – столкнулся с айсбергом, – в результате чего 1496 человек погибли и лишь 712 смогли спастись.

Помимо этого на верфи построены 140 военных кораблей и судов, 123 торговых судна, а также более 500 танков во время Второй мировой войны. С развитием авиаперевозок в конце 1950-х спрос на океанские лайнеры рухнул, что привело к продолжительному спаду в истории компании. В 2003 году со стапелей сошло последнее судно – паром Минобороны Великобритании Anvil Point. С тех пор верфь в основном занималась ремонтом судов, нефтяных плавучих платформ, а также ветряных турбин.

Контракт на поставку трех вспомогательных судов для британского флота был заключен в 2023 году. Тогда предполагалось, что эта сделка поможет компании обрести финансовую стабильность.