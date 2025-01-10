Войти
Военное обозрение

Госдеп США: насчёт заключения договора о стратегическом партнерстве с Арменией сообщить пока нечего

768
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Насчет заключения договора о стратегическом партнерстве США с Арменией сообщить пока нечего. Сейчас нет по данному вопросу ничего, что можно было бы объявить или рассмотреть.

Так ответил Госдеп США на соответствующий запрос журналистов армянской службы американской медиакорпорации.

Они попросили чиновников внешнеполитического ведовства Соединенных Штатов сообщить, запланирована ли в ближайшее время встреча представителей Вашингтона и Еревана по вопросу повышения уровня американо-армянских взаимоотношений до стратегического партнерства. Журналисты также поинтересовались, какие документы готовятся к подписанию между США и Арменией.

На данный момент нечего рассматривать или объявлять

- так ответили в Госдепе на все вопросы, дав понять, что Вашингтон пока не собирается сближаться с Ереваном до такой степени.

Запросы журналистов были вызваны вчерашним заявлением главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Тот заявил в ходе пресс-конференции, что по факту партнерство Еревана и Вашингтона уже носит стратегический характер. По словам дипломата, между Арменией и США налажен тесный контакт, и стороны готовят повышение уровня взаимоотношений до стратегического партнерства.

Мирзоян сообщил о готовящейся двусторонней встрече и предстоящем подписании соответствующих соглашений.

Обсуждаются соответствующие документ или документы, запланированы также встречи между чиновниками Армении и США

- сказал армянский министр иностранных дел.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 02:17
  • 67
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.01 02:03
  • 6910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 20:32
  • 1431
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:12
  • 6
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 10.01 01:34
  • 0
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?
  • 09.01 19:26
  • 2
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 19:07
  • 1
Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП
  • 09.01 18:59
  • 1
«От руды до боеприпасов»: аналитики в Британии «придумали», как лишить ВС РФ преимущества в артиллерии
  • 09.01 18:53
  • 1
Западный оскал
  • 09.01 18:49
  • 1
О готовности к "большой континентальной войне"