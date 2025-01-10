Госдеп США: насчёт заключения договора о стратегическом партнерстве с Арменией сообщить пока нечего

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Насчет заключения договора о стратегическом партнерстве США с Арменией сообщить пока нечего. Сейчас нет по данному вопросу ничего, что можно было бы объявить или рассмотреть.

Так ответил Госдеп США на соответствующий запрос журналистов армянской службы американской медиакорпорации.

Они попросили чиновников внешнеполитического ведовства Соединенных Штатов сообщить, запланирована ли в ближайшее время встреча представителей Вашингтона и Еревана по вопросу повышения уровня американо-армянских взаимоотношений до стратегического партнерства. Журналисты также поинтересовались, какие документы готовятся к подписанию между США и Арменией.

На данный момент нечего рассматривать или объявлять

- так ответили в Госдепе на все вопросы, дав понять, что Вашингтон пока не собирается сближаться с Ереваном до такой степени.

Запросы журналистов были вызваны вчерашним заявлением главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Тот заявил в ходе пресс-конференции, что по факту партнерство Еревана и Вашингтона уже носит стратегический характер. По словам дипломата, между Арменией и США налажен тесный контакт, и стороны готовят повышение уровня взаимоотношений до стратегического партнерства.

Мирзоян сообщил о готовящейся двусторонней встрече и предстоящем подписании соответствующих соглашений.

Обсуждаются соответствующие документ или документы, запланированы также встречи между чиновниками Армении и США

- сказал армянский министр иностранных дел.