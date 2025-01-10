МВД Республики Бангладеш в ближайшее время получит два вертолета Ми-171А2

ЦАМТО, 9 января. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех приступает к выполнению контракта на поставку МВД Республики Бангладеш двух многоцелевых вертолетов тяжелого класса Ми-171А2.

Первый из двух вертолетов Ми-171А2 с регистрационным номером S3-CPA и в раскраске МВД Бангладеш был замечен в конце декабря 2024 года в России при проведении летных заводских испытаний.

АО "Вертолеты России" объявило о заключении контракта на поставку двух вертолетов Ми-171А2 для МВД Республики Бангладеш 22 ноября 2021 года. В соответствии с условиями контракта, передача машин заказчику была запланирована на первый квартал 2023 года. Тем не менее, сроки поставки по различным причинам были сдвинуты вправо.

По информации Aerospaceglobalnews.com, стоимость контракта составила 1,91 млрд. бангладешских така (22,4 млн. долл. по курсу 2021 года). В конце мая 2024 года сообщалось, что первый вертолет Ми-171А2 должен быть поставлен в июле, второй – в августе, а правительство выделит средства на их оплату "в следующем бюджете".

Как сообщает Scramble.nl, СВ Бангладеш также раскрыли планы по закупке в 2025 году некоторых видов авиационной техники. В частности, планируется заказать неназванное количество вертолетов S-70i "Блэк хок" (вероятно, по программе "Иностранные военные продажи" со сборочной линии в Польше), легкий самолет в медицинской эвакуационной версии Beech 350, а также вертолет в VIP-версии AS-365 Dauphin. ВВС также изучают возможность приобретения до 16 истребителей J-10C разработки китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group.