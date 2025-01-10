Москва не получала запросов от команды Трампа на контакты с Путиным

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на организацию его контактов с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремль не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких запросов не было. Но, с другой стороны, по понятным причинам, наверное, конечно, было бы целесообразнее дождаться вступления в должность (нового президента США - ИФ). В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога", - заявил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, были ли запросы со стороны команды Трампа о его контактах с президентом РФ.