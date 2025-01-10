Dziennik Gazeta Prawna: около 10% обучающихся в Польше военных ВСУ дезертируют

Ситуацию можно сравнить с формируемой во Франции бригадой "Анна Киевская", из которой дезертировало около 1,7 тыс. военнослужащих, отмечает газета

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Около 10% из прибывающих в Польшу на обучение украинских военных впоследствии сбегают с места подготовки в Германию, сообщил изданию Dziennik Gazeta Prawna анонимный источник в польской армии. Ситуацию можно сравнить с формируемой во Франции бригадой "Анна Киевская", из которой дезертировало около 1,7 тыс. военнослужащих.

"Мы выдвигаем рабочий тезис о том, что эти 10% сознательно хотят пройти обучение в Польше и уже на украинском этапе предполагают побег. Поехать за границу на курсы и обучение гораздо проще, чем пытаться нелегально пересечь границу", - заявили газете собеседники в польских вооруженных силах.

По данным издания, солдаты и офицеры ВСУ в основном проходят обучение в Центре подготовки сухопутных войск в Познани на западе страны. По прибытии на обучение часть из них бегут в Германию. "Некоторые даже оставляют письмо. В нем сообщается, что они бросают вверенную им технику. Они не объясняют своих мотивов", - рассказал источник газеты. Польская сторона не занимается преследованием дезертиров, сообщает издание.

Согласно подсчетам газеты, которые велись исходя из доли дезертиров в 10%, из Польши могли бежать около 1,3 тыс. украинских военных, поскольку Варшава подготовила от 13 до 14 тыс. военнослужащих ВСУ в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине EUMAM. Издание сравнило эти цифры с ситуацией в формируемой во Франции бригаде "Анна Киевская", из которой, по различным данным, дезертировало от 1,5 тыс. до 1,7 тыс. человек.