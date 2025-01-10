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Военное обозрение

Уходящая администрация Байдена попытается ограничить доступ к технологиям ИИ для «недружественных стран»

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Источник изображения: topwar.ru

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые экспортные ограничения на полупроводники, используемые для разработки искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Ожидается, что эти меры будут анонсированы в ближайшую пятницу, всего за десять дней до инаугурации президента Дональда Трампа.

В материале говорится, что новые правила затронут экспорт полупроводников, производимых американскими компаниями, в частности Nvidia. При этом ограничения будут касаться продаж в зависимости от страны и компании, с разделением на три уровня доступа.

Так, в первый уровень войдут союзники США, такие как Южная Корея, Япония, Тайвань, Великобритания, Франция, Германия и Канада. Эти государства смогут импортировать полупроводники без ограничений.

Для второго уровня будет введён лимит на объём импорта, но страны, попавшие в этот список, смогут получить более крупные поставки при условии соблюдения стандартов безопасности и прав человека, установленных правительством США.

Третий уровень включает государства, такие как Китай, Россия, Северная Корея, Иран, Венесуэла, Куба, Белоруссия, Ирак и Сирия, которые фактически окажутся отрезанными от импорта американских полупроводников.

По данным Bloomberg, цель этой меры – предотвратить утечку передовых технологий в страны, которые считаются враждебными по отношению к США, и сосредоточить развитие технологий искусственного интеллекта в государствах-союзниках.

Для реализации этих ограничений администрация Байдена планирует использовать механизм «проверенных конечных пользователей» (Verified End User, VEU). Этот инструмент позволяет экспортировать определённые товары только тем компаниям, которые были предварительно одобрены.

В то же время, новое решение вызывает опасения среди представителей американской индустрии полупроводников. В частности, в Nvidia считают, что данные ограничения могут подорвать экономический рост и глобальное лидерство США, не снижая рисков неправильного использования технологий.

Американская полупроводниковая ассоциация (Semiconductor Industry Association) также выразила озабоченность, заявив, что такие меры не должны вводиться в период перехода власти и без учёта мнения отрасли.

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