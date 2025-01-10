Rheinmetall поставит ВС Украины 35-мм боеприпасы для ЗСУ "Гепард"

Канцлер Германии Олаф Шольц позирует перед немецкой самоходной зенитной установкой Flakpanzer Gepard во время посещения программы обучения украинских солдат.

ЦАМТО, 9 января. Немецкая компания Rheinmetall 6 января сообщила, что заключила контракт на поставку дополнительной партии 35-мм боеприпасов для зенитных самоходных установок "Гепард", переданных ранее ВСУ.

Размещенный в декабре 2024 года новый заказ предусматривает поставку 180 тыс. фугасно-зажигательных трассирующих боеприпасов (HEI-T). Поставки должны начаться в 2026 году. Точная стоимость заказанных боеприпасов не разглашается, но заявлено, что она оценивается двузначным числом в миллионах евро. Финансирование поставки осуществляют власти Германии.

Ранее, в феврале 2023 года, Rheinmetall уже получила заказ на поставку 300 тыс. боеприпасов для ЗСУ "Гепард", поставленных ВС Украины.

Заказанные боеприпасы могут применяться для борьбы с различными воздушными целями, включая БЛА. Они будут производиться на предприятии Rheinmetall в Унтерлюссе. Из-за возросшего спроса на боеприпасы калибра 35 мм производственная линия данного завода была оперативно модернизирована весной 2023 года.

К настоящему времени власти Германии передали Украине в общей сложности 55 зенитных самоходных установок "Гепард", которые ранее были сняты с вооружения ВС Германии.

Rheinmetall поставляет ВСУ и другие системы противовоздушной обороны, в т.ч. современные. К ним, в частности, относится система ПВО Skynex, использующая программируемые 35-мм боеприпасы AHEAD. Портфолио компании дополняют радиолокационные системы обнаружения.