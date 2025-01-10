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Rheinmetall поставит ВС Украины 35-мм боеприпасы для ЗСУ "Гепард"

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Канцлер Германии Олаф Шольц позирует перед немецкой самоходной зенитной установкой Flakpanzer Gepard во время посещения программы обучения украинских солдат
Канцлер Германии Олаф Шольц позирует перед немецкой самоходной зенитной установкой Flakpanzer Gepard во время посещения программы обучения украинских солдат.
Источник изображения: © AFP 2024 AXEL HEIMKEN

ЦАМТО, 9 января. Немецкая компания Rheinmetall 6 января сообщила, что заключила контракт на поставку дополнительной партии 35-мм боеприпасов для зенитных самоходных установок "Гепард", переданных ранее ВСУ.

Размещенный в декабре 2024 года новый заказ предусматривает поставку 180 тыс. фугасно-зажигательных трассирующих боеприпасов (HEI-T). Поставки должны начаться в 2026 году. Точная стоимость заказанных боеприпасов не разглашается, но заявлено, что она оценивается двузначным числом в миллионах евро. Финансирование поставки осуществляют власти Германии.

Ранее, в феврале 2023 года, Rheinmetall уже получила заказ на поставку 300 тыс. боеприпасов для ЗСУ "Гепард", поставленных ВС Украины.

Заказанные боеприпасы могут применяться для борьбы с различными воздушными целями, включая БЛА. Они будут производиться на предприятии Rheinmetall в Унтерлюссе. Из-за возросшего спроса на боеприпасы калибра 35 мм производственная линия данного завода была оперативно модернизирована весной 2023 года.

К настоящему времени власти Германии передали Украине в общей сложности 55 зенитных самоходных установок "Гепард", которые ранее были сняты с вооружения ВС Германии.

Rheinmetall поставляет ВСУ и другие системы противовоздушной обороны, в т.ч. современные. К ним, в частности, относится система ПВО Skynex, использующая программируемые 35-мм боеприпасы AHEAD. Портфолио компании дополняют радиолокационные системы обнаружения.

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