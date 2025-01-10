Додик указал на проигрыш Европы Путину на Украине

Это происходит, несмотря на поддержку конфликта, отметил президент Республики Сербской

БЕЛГРАД, 9 января. /ТАСС/. Европейские страны теряют миллиарды евро, поддерживая конфликт на Украине, но даже при таких объемах финансирования Киева они уступают российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской (РТРС).

"А что Европа? Какая Европа? Она потеряла огромные миллиарды в конфликте на Украине и проигрывает. А кто побеждает? Побеждает Путин, потому что он с самого начала был прав. Именно он в 2007 году сказал, что не надо этого делать (расширять НАТО - прим. ТАСС)", - подчеркнул Додик.

Президент Республики Сербской уделил отдельное внимание заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о вооружении Киева, отметив также, что и бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) шла на обман в рамках Минских соглашений. "Почему у них виноват Путин в том, что он защищает Россию? Неужели они бы остановились на этом? Все то, чем я занимаюсь на протяжении 20 лет, то, что я делаю: если не позволите, чтобы вам причиняли зло, тогда у вас хотя бы что-то получится. Если позволите причинять себе зло, вы приняли, что вам причиняют зло", - сказал Додик в интервью РТРС.

Ранее лидер боснийский сербов указывал, что Россия легитимно защищала свои интересы на Украине, отстаивая права населения вошедших после в состав РФ регионов. Он отмечал, что "российский лидер Владимир Путин предупреждал в Мюнхене о недопустимом расширении НАТО, его не послушали, потом признали, что нарушили Минские соглашения, чтобы вооружить Украину".

Речь Путина на Мюнхенской конференции

Путин выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс. Он тогда подчеркнул, что "односторонние, подчас нелегитимные действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности", а "отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах". Президент отметил, что "международное право должно иметь универсальный характер".

"Нужен баланс интересов" в области безопасности и мир может развиваться только на основе многосторонней модели, подчеркнул Путин.

Целый ряд экспертов сходятся во мнении, что многое из того, о чем предупреждал российский лидер, сбывается в наши дни. Расширение НАТО, однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы - эти и другие вопросы, затронутые Путиным в Мюнхене в 2007 году, сегодня оказались еще более острыми.