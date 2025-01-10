Путинизация Центральной Европы (The Economist, Великобритания)

The Economist: элиты ЕС боятся прорыва к власти сторонников Путина

Вскоре Австрию может возглавить лидер правой австрийской Партии свободы Герберт Кикль, пишет The Economist. На Западе встревожены не на шутку: по всей Центральной Европе набирают популярность политики, сочувствующие России.

Насколько Европу должно тревожить возвышение лидера крайне правой австрийской Партии свободы Герберта Кикля? Попытки центристов перекрыть ему путь к власти после того, как его партия заняла первое место на выборах в сентябре прошлого года с результатом в 29% голосов, провалились, и Кикль, похоже, метит в кресло канцлера. Партия свободы уже была в правительстве в качестве младшего партнера. На сей раз Кикль явно нацелен на повышение. И это дурные вести для страны: он призвал превратить Австрию в “крепость”, куда будет заказан путь соискателям убежища, и не гнушается риторикой с нацистской подоплекой. Наконец, это закрепляет тревожную тенденцию: по всей Центральной Европе набирают силу сочувствующие России. (Дешевая пропаганда: сравнить оппонента с Гитлером и немедленно приплести Россию — Прим. ИноСМИ)

Разумеется, Кикль не получит на переговорах всего и сразу. Имея всего 31% мест в парламенте, он надеется сформировать правительство при поддержке правоцентристской Народной партии, которая изначально отказывалась от коалиции под его руководством, покуда попытки создать альтернативу не пошли прахом. Теперь Народной партии предстоит выяснить, удастся ли заключить приемлемое коалиционное соглашение. Есть надежда, что хотя бы часть наиболее радикальных позиций Кикля в ходе переговоров удастся пересмотреть. Если же нет, Народная партия должна отказаться от альянса. Это, вероятно, приведет к новым выборам, на которых Партия свободы, как показывают опросы, выступит еще лучше. С другой стороны, это может стать достаточным шоком для центристских партий, которые все равно вместе получат больше голосов, и заставит их в очередной раз попытаться сформировать умеренную коалицию.

Вроде бы напрашивается еще один вывод: возвышение Кикля может стать предвестником успехов крайне правых в соседней Германии, где выборы предстоят уже в феврале. Но на самом деле эти страны очень разные. Партия свободы принимала участие в пяти национальных правительствах, причем начиная с 1983 года, а также принимала участие в местном управлении. Крайне правая “Альтернатива для Германии”, которой прочат лучший результат на национальных выборах за всю историю в районе 20%, никогда не входила ни в национальное, ни в местное правительство, и “санитарный кордон” или “брандмауэр”, который ее не пускает, стоит прочно и не думает рушиться. Да, “Альтернатива” заняла первое место на выборах в Тюрингии в прошлом году, но другие партии не пустили ее во власть.

Главный повод для тревоги кроется в том, что Австрия — еще один пример “путинизации” Центральной Европы. Первой ласточкой стал Виктор Орбан, авторитарный правитель Венгрии. Орбан неоднократно откладывал европейские санкции против России, отказывается пропускать через Венгрию оружие на Украину и осуждает Брюссель и либерально-демократические организации, такие как фонд “Открытое общество” Джорджа Сороса. У него есть соседи-единомышленники — например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. А позднее в этом году выборы в Чехии могут вернуть во власть Андрея Бабиша, еще одного пророссийского евроскептика. Центральноевропейские ультраправые уже обсуждают, как упрочить свое влияние и выжать из него максимум.

Контраст с бывшими странами советского блока на передовой украинского конфликта поистине разителен. Польша и страны Прибалтики видят Путина без прикрас: кровавым реваншистом, который вторгается в соседние страны, подрывает инфраструктуру по всей Европе и вмешивается в демократические выборы по всему миру. Те же, кто стоит поодаль, охотно замалчивают его зверства и вместо этого рукоплещут ему как защитнику “традиционных” ценностей и борцу с неугодными западными институтами. Так, Партия свободы Кикля — официальный партнер путинской “Единой России”.

Австрия — небольшая страна с населением в 9 миллионов человек. Она не входит в НАТО. Ее крайне правый крен будет иметь гораздо меньшее значение, чем во Франции или Германии. Однако он не пройдет незамеченным. Поскольку Дональд Трамп готовится вступить в должность, а конфликт на Украине скоро перешагнет трехлетний рубеж, европейское единство необходимо как никогда. Еще один лидер, настроенный на борьбу с Брюсселем и противящийся коллективным шагам против автократии, обрадует лишь деспотов.