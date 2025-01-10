Войти
Военное обозрение

«Ростех» поставил в войска партию наземных дронов «Депеша»

706
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные продолжают получать новейшие образцы вооружения и техники в рамках гособоронзаказа. В том числе это касается беспилотников различного типа, которые взяли на себя одну из ключевых ролей в современных конфликтах.

Так, представители госкорпорации «Ростех» сообщили о поставке в войска партии новых наземных дронов под названием «Депеша». Эти дистанционно управляемые устройства представляют собой многофункциональные платформы, созданные на колесной базе.

Их разработка и производство осуществлены в рамках государственного оборонного заказа холдингом «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Со слов разработчика, «Депеша» отличается универсальностью, благодаря которой платформа может быть адаптирована для выполнения широкого спектра задач. Конструкция позволяет оснащать её различными модулями, включая те, которые необходимы для транспортировки грузов или выполнения других специализированных операций.

Максимальная полезная нагрузка, которую может транспортировать колесный дрон, составляет 200 килограммов. Это может быть как продовольствие и топливо, так и техническое оборудование.

Кроме того, платформа способна эвакуировать раненых с линии фронта, обеспечивая их быструю доставку в безопасные зоны.

Платформа оснащена независимой подвеской, которая обеспечивает высокую маневренность и позволяет эффективно преодолевать сложные участки местности. Максимальная скорость передвижения дрона достигает 30 километров в час, что делает его удобным средством для оперативной доставки грузов и выполнения других задач. Управление и элементы автоматизации «Депеши» обеспечиваются комплексом «Прометей», который включает в себя современные решения в области робототехники.

В «Ростехе» подчёркивают, что инженеры из холдинга «Высокоточные комплексы» сумели создать относительно недорогую и компактную систему, которая, несмотря на свою простоту, обладает высокой функциональностью. При этом технологии, заложенные в «Депешу», в будущем могут быть интегрированы и в другие виды военной техники. По словам представителей госкорпорации, программно-аппаратные решения, созданные для этого дрона, могут быть применены для роботизации практически любых боевых машин, включая танки, БМП и САУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 02:17
  • 67
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.01 02:03
  • 6910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 20:32
  • 1431
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:12
  • 6
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 10.01 01:34
  • 0
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?
  • 09.01 19:26
  • 2
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 19:07
  • 1
Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП
  • 09.01 18:59
  • 1
«От руды до боеприпасов»: аналитики в Британии «придумали», как лишить ВС РФ преимущества в артиллерии
  • 09.01 18:53
  • 1
Западный оскал
  • 09.01 18:49
  • 1
О готовности к "большой континентальной войне"