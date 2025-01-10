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ЦАМТО

Россия поставила ВВС Мьянмы три вертолета Ми-17

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Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года
Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года.
Источник изображения: Haleef Ismail

ЦАМТО, 9 января. Судя по распространенным офисом командующего ВС Мьянмы фото, ВВС этой страны 15 декабря 2024 года кроме принятия на вооружение последней пары истребителей Су-30СМЭ также получили три вертолета Ми-17 российского производства.

В пресс-релизе командующего ВС Мьянмы сообщается, что ВВС 15 декабря 2024 года в авиационной школе на авиабазе Мейктила (г.Мандалай) провели ежегодную церемонию, в ходе которой официально была введена в эксплуатацию недавно полученная авиационная техника, в частности российские истребители Су-30СМЭ, а также учебно-тренировочные самолеты местной сборки MTX-1A и MTX-1B. Церемонию 77-летия со дня основания ВВС Мьянмы открыл главнокомандующий ВС Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайнг. Об этом ЦАМТО уже сообщал в декабре.

На днях блог DEFENSE STUDIES опубликовал общее фото, на котором представлена вся линейка техники, принятая на вооружение ВВС Мьянмы 15 декабря 2024 года. В частности, на площадке в ряд выстроены три вертолета Ми-17 и два истребителя Су-30СМЭ российского производства, а также два истребителя JF-17 "Тандер" и военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства.

Если о заказе на истребители Су-30СМЭ и JF-17 "Тандер" в прессе публиковалось достаточно много информации, то о наличии контракта на поставку новых Ми-17 стало известно только сейчас.

Ранее ВВС Мьянмы получили российские вертолеты Ми-17 несколькими партиями в 1995, 1997, 2004 и 2013 годах. Это были как новые, так и бывшие в эксплуатации машины (всего 21 ед.). Также в 2010-2019 гг. Мьянмой было приобретено 12 вертолетов Ми-24ПМ из наличия ВС РФ.

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