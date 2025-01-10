МИД Украины: Исландия передала Киеву 30 млн. долл. военной помощи

ЦАМТО, 9 января. Рейкьявик передал Киеву 30 млн. долл. военной помощи. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.

"Объем помощи, которая была предоставлена Исландией украинской стороне для оборонных нужд на сегодняшний день составляет 30 млн. долл.", – сказал А.Сибига, заявление которого опубликовал МИД Украины.

Он также отметил, что с главой МИД Исландии обсудил возможность наращивания военного производства, однако деталей не привел.