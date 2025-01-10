Франция намерена стать лидером в разработке беспилотников и ИИ

ЦАМТО, 9 января. Разработки БЛА, а также технологий ИИ являются основным вызовом для французского оборонного производства в 2025 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Беспилотники стали основой современных сражений. Каждая наземная бригада, корабль ВМС или самолет должны быть оснащены сопровождающими дронами и системой защиты от них. Все вооружения должны быть оснащены средствами РЭБ. Но мы находимся не на высоте в этом плане, поэтому 2025 год должен стать прорывным, разработки в этой сфере необходимо ускорить", – заявил он в ежегодном обращении к армии, трансляция которого велась в его аккаунте в Х.

Он отметил, что Франция также намерена стать лидером в области использования ИИ "для всех оперативных целей".

По его словам, отсутствие бюджета на 2025 год является "угрозой для перевооружения" страны. При этом министр вновь заявил, что Франция осуществляет переход к "экономике войны", который уже позволил удвоить темпы производства боеприпасов, в том числе калибра 155-мм, и систем ПВО Mistral.

Министр напомнил, что весной Франция откроет новый завод по производству пороха в Бержераке для локализации его производства на национальной территории.