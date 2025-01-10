"Ростех": БМПТ "Терминатор" может заменить мотострелковое отделение при атаке

ЦАМТО, 9 января. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" за счет своего комплекса вооружений может при атаке заменить мотострелковое отделение, включающее в себя боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков, заявили в "Ростехе".

"В зоне спецоперации БМПТ демонстрирует высокую эффективность не только по прикрытию танков, но и как самостоятельная штурмовая боевая единица, уничтожая огневые точки и "опорники" (опорные пункты) неприятеля. В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков", – цитирует "РИА Новости" сообщение "Ростеха".

В госкорпорации также отметили, что опыт боевого применения "Терминатора" показывает, что он может выдержать множественные попадания вражеских средств поражения без вреда для экипажа и своих основных систем.

Как напоминает агентство, "Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-мм пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-мм модернизированного танкового пулемета Калашникова. Такой комплекс вооружений позволяет поражать несколько целей одновременно. "Терминатор" не имеет аналогов в западных странах.