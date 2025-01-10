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Все больше стран ЕС говорят на языке Путина. Вот основная причина (Fakt, Польша)

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Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Источник изображения: © POOL

Fakt: в Европе растет влияние пророссийски настроенных партий

Об изоляции России на международной арене говорить уже не приходится, пишет Fakt. Все больше стран "говорят на языке Путина", отмечается в статье: на Западе растет влияние политических сил, дружелюбно настроенных к Кремлю.

Роберт Фонте Ролдан (Robert Fonte Roldan)

У Владимира Путина есть основания для радости. Его пропаганда и долгосрочные зарубежные действия постепенно приносят эффект, благодаря чему ослабевает изоляция России на международной арене.

Об этом свидетельствует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву и хорошие отношения Кремля с Будапештом. Нельзя не упомянуть и события в Австрии, где прокремлевская "Австрийсткая партия свободы" формирует правительство.

В США в январе власти придет Дональд Трамп, который любит подчеркивать, что у него хорошие отношения с Путиным. Миллиардер Илон Маск обещает предпринять действия, которые могут усилить пророссийскую "Альтернативу для Германии" (AfD). Европейская комиссия уже заявила, что рассмотрит вопрос о том, будет ли принадлежащая Маск платформа X продвигать интервью с Алисой Вайдель, председателем AfD. Маск планирует опубликовать на X длинное интервью с Вайдель перед февральскими парламентскими выборами в Германии.

Все это должно беспокоить Польшу. Об угрозах, подстерегающих нас, Fakt поговорил с Бартломеем Котем, международным аналитиком из Фонда Казимежа Пуласки.

"Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока, — отмечает эксперт. — Источником роста этой поддержки являются увеличивающиеся экономические проблемы, в основном связанные с стоимостью жизни или ценами на энергоносители.

Евросоюз. Пророссийские партии набирают силу. "Вслед за Орбаном"

Аналитик отмечает, что "немаловажным является также крах существующей до сих пор идеи о функционировании европейских экономик, а также безудержная критика миграции, отсутствие конкурентоспособности, чрезмерное бремя затрат на энергетический переход".

Связь этих факторов с продолжающимся конфликтом на Украине приводит к тому, что во многих европейских странах электорат голосует против политического мейнстрима. Также граждане верят в то, что быстрое замораживание российско-украинского конфликта приведет к возвращению во времена процветания, отмечает эксперт.

"Стремясь к легким экономическим успехам, обусловленным, например, снижением цен на энергоносители, Фицо или Кикль, лидер "Австрийской партии свободы", вслед за Орбаном, несомненно, приведут к приоритизации своих интересов за счет долгосрочного ответа, который Европейский союз должен формировать по отношению к России. Это важно в связи с возможными изменениями в политике Соединенных Штатов в отношении Европы —потенциальное снижение вовлеченности, принуждение Европы к большей ответственности за собственную безопасность, риск коммерческого соперничества. Союз стоит в 2025 году на пороге проблем, которые могут определить его будущее", — отмечает Бартломей Кот.

Эксперт отмечает, что одной из них является новая архитектура европейской безопасности.

"Сегодня, говоря о риске отсутствия солидарности, мы часто сосредотачиваемся на теме военной и финансовой поддержки Украины. Однако задача гораздо шире. В глазах Кремля соперничество с Западом имеет системное измерение и будет продолжаться до тех пор, пока Россия рассматривает ЕС и НАТО как угрозу своей зоне интересов, предоставляя странам Восточной Европы альтернативу в виде политического и экономического сближения с Западом. Даже завершение фазы военных действий на территории Украины, воспринимаемое европейскими популистами как спасительное, не погасит такого системного конфликта".

По мнению аналитика, надежным ответом может стать "долгосрочная изоляция России и усиление геополитического присутствия ЕС в странах Восточной Европы".

"Политика умиротворения, которую ведут европейские популисты, таким образом, подрывает не только сегодняшнюю поддержку Украины, но, прежде всего, не дают гарантии того, что Запад сможет в долгосрочной перспективе устранить российскую угрозу. Не только рядом, на Украине, но и прямо нацеленную на его членов — как, например, на прибалтийские государства. Речь идет не только о вооруженной агрессии, но и о уже существующих угрозах гибридного или разведывательного характера, а также об актах саботажа, поджога или разрушения критической инфраструктуры", — говорит эксперт.

Он добавил, что "такая ситуация создает для Польши угрозу из-за снижения принятия решений Евросоюзом по ключевым темам, связанным с безопасностью и политикой в отношении России". "Но это также создает возможности. Польша все чаще рассматривается как государство, которое может стать источником политической стабильности в регионе, с четкими приоритетами в области безопасности и обороны. В том числе и с ощутимым военным потенциалом. По этой причине основные европейские игроки заинтересованы в увеличении участия Польши в процессах принятия решений", — утверждает Бартломей Кот.

Он отмечает, что "определяющим фактором эффективности польской политики будет не то, насколько страны Центральной Европы будут разделять ее взгляды на Россию, а то, насколько Польша сможет убедить в своей правоте такие государства, как Германия или Франция".

"А с точки зрения политики безопасности — то, как она будет поддерживать вовлеченность Великобритании в восточном фланге НАТО и поддерживать интерес США к региональной безопасности", — считает аналитик.

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