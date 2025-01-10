Литва намерена увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году

ЦАМТО, 9 января. Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году и призывает остальные страны НАТО тратить по 0,25% ВВП на помощь Украине, а также поднять общую планку расходов на оборону с нынешних 2,5% до 3% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В бюджете Литвы на 2024 год были запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В марте 2024 года парламент Литвы принял проект программы развития вооруженных сил страны, которая предусматривает выделение из госбюджета на оборону средств в размере 3% ВВП с 2025 года.

Ранее правительство Литвы утвердило проект бюджета страны на 2025 год, в котором предусмотрены расходы на оборону в объеме 3,03% ВВП. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявлял, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% ВВП.