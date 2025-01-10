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ЦАМТО

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2024 году

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Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ ТАСС

ЦАМТО, 9 января. "Росатом" полностью выполнил возросший гособоронзаказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы с честью справились с растущим гособоронзаказом", – сказал А.Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре 2024 года А.Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что гособоронзаказ "Росатома" растет.

В инициативном порядке "Росатом" разрабатывает образцы неядерных вооружений и военной техники, часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции, сообщил А.Лихачев в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.

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