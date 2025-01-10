Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области.

ЦАМТО, 9 января. В 2025 году В Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено переоснащение Козельского ракетного соединения (Калужская область) на ракетный комплекс "Ярс".

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Козельское ракетное соединение было первым в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. В ближайших планах – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на данный комплекс.

Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100%.

При этом соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения, обладая самым большим количеством носителей в стратегической триаде РФ, обеспечивают гарантированную безопасность России, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.