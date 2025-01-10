Войти
ЦАМТО

Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году

676
0
0
Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области
Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области.
Источник изображения: © Минобороны России/Telegram

ЦАМТО, 9 января. В 2025 году В Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено переоснащение Козельского ракетного соединения (Калужская область) на ракетный комплекс "Ярс".

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Козельское ракетное соединение было первым в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. В ближайших планах – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на данный комплекс.

Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100%.

При этом соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения, обладая самым большим количеством носителей в стратегической триаде РФ, обеспечивают гарантированную безопасность России, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 02:17
  • 67
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.01 02:03
  • 6910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 20:32
  • 1431
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:12
  • 6
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 10.01 01:34
  • 0
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?
  • 09.01 19:26
  • 2
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 19:07
  • 1
Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП
  • 09.01 18:59
  • 1
«От руды до боеприпасов»: аналитики в Британии «придумали», как лишить ВС РФ преимущества в артиллерии
  • 09.01 18:53
  • 1
Западный оскал
  • 09.01 18:49
  • 1
О готовности к "большой континентальной войне"