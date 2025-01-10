Новое испытание северокорейской БРСД с гиперзвуковой планирующей боевой частью

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что 6 января 2025 года в КНДР был произведен испытательный запуск "новейшего типа гиперзвуковой баллистической ракеты средней и промежуточной дальности". Фактически была запущена баллистическая ракета средней дальности (БРСД), оснащенная гиперзвуковым боевым блоком. Тип ракеты официально не был назван, однако, предположительно, имело место второе летное испытание твердотопливной БРСД "Хвасонпхо-16на" (화성포-16나 , Hwasong-16B), оснащенной гиперзвуковой планирующей боевой частью, возможно, в доработанном исполнении. Первый испытательный запуск данной ракеты был произведен 2 апреля 2024 года.

Ракета 6 января 2025 года, как и предыдущая, была запущена также с семиосной самоходной колесной пусковой установки-транспортера из района Пхеньяна. Согласно официальным северокорейским данным, ее гиперзвуковой планирующий боевой блок достиг максимальной высоты сперва 99,8 км, а затем 42,5 км, и упал в заданном районе Японского моря на дистанции 1500 км (министерство обороны Японии сообщило при этом о дистанции падения 1100 км).

Испытательный запуск новой северокорейской твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой планирующей боевой частью, 06.01.2025 (с) ЦТАК

Сообщение ЦТАК гласило:

Пхеньян, 7 января. /ЦТАК/- 6 января Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшего типа гиперзвуковой баллистической ракеты средней и промежуточной дальности.

На месте начальник Главного управления ракетостроения КНДР, генерал армии Чан Чхан Ха и ответственные работники научно-исследовательских учреждений в области обороны руководили испытательным запуском.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием в формате видеосвязи.

Испытание новой системы стратегического вооружения - это одно из звеньев плана развития обороноспособности, нацеленного на повышение продолжительности и эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с меняющейся обстановкой безопасности в регионе.

Для изготовления корпуса двигателя новейшего типа гиперзвуковой ракеты использован новый композиционный материал, армированный углеродными волокнами, а в систему управления полетом и наведением внедрен также новый комплексный и эффективный способ, основанный на уже освоенных технологиях.

Товарищ Ким Чен Ын, выражая большое удовлетворение результатом испытательного запуска, насчет новой системы вооружения отметил нижеследующее.

Нынешний испытательный запуск, несомненно, свидетельствовал, что мы в ответ на различные угрозы, создаваемые враждебными силами против безопасности нашего государства в нынешнее время, непрерывно обновляем мощные системы вооружения новейшего типа, в том числе гиперзвуковую баллистическую ракету средней и промежуточной дальности.

Такой системой вооружения, вероятно, в мировом масштабе обладают всего лишь несколько стран.

Так же, как и устремленная цель всех военных держав, и основная цель нашей разработки новейшей гиперзвуковой ракеты состоит в том, чтобы непрерывно укреплять государственные силы сдерживания ядерной войны на высоком уровне, ставя на стержневую ось стратегического сдерживания средство, позволяющее изменить ситуацию на поле боя, то есть, систему оружия, на которое никому нельзя отреагировать.

Это, очевидно, является намерением и усилиями для самообороны, а не идеей и действием наступательного характера.

Как показывает результат сегодняшнего испытания, подтверждена эффективность ракетной системы, в совершенстве обладающей боеспособностью, что мы предположили.

Возможности нашей системы новейшего типа гиперзвуковой ракеты средней и промежуточной дальности никто в мире не может игнорировать; она способна нанести серьезный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную стену обороны.

Через данное испытание стратегического оружия мы продемонстрировали потенциал и темпы развития неистощимых собственных технических сил в сфере обороны, достаточных для противостояния любым перспективным угрозам. Также ясно показали противникам, чем мы занимаемся для защиты своих законных интересов, и что мы находимся в полной готовности к применению любых средств для этого.

Гиперзвуковая ракетная система будет надежно сдерживать любых противников в Тихоокеанском регионе, которые могут оказывать влияние на безопасность нашего государства.

Мы приобрели отнюдь не легкий технический потенциал.

Это является заметным успехом и одним особым событием в укреплении самооборонной мощи, которым вполне можно гордиться.

Выражаю благодарность всем научным сотрудникам, техническим специалистам и рабочим коллективам военно-промышленных предприятий, которые внесли вклад в успешную разработку новейшего типа стратегического вооружения.

Гиперзвуковая планер-боевая часть ракеты, запущенной с полигона в окрестности г. Пхеньяна в северо-восточную сторону, со скоростью, превышающей звуковую в 12 раз, пролетела по намеченной траектории полета, достигнув первой максимальной высоты 99,8 км и второй максимальной высоты 42,5 км, и точно попала в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 км.

Испытательный запуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

Течение развития обороноспособности КНДР, ставившей себе целью военную державу, будет более ускоряться.

Фото (с) ЦТАК (via imp_navigator , ссылка):

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