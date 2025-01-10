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ЦАМТО

Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав Северного флота

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Противодиверсионный катер проекта 21980
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".
Источник изображения: Судостроительный завод "Вымпел"

ЦАМТО, 9 января. В главной базе Кольской флотилии разнородных сил Северного флота – Полярном – 30 декабря состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на новом противодиверсионном катере проекта 21980 "Грачонок".

С подъемом флага катер официально вошел в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота.

Церемония подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере прошла под руководством начальника штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирала Олега Гладкого. Он поздравил экипаж катера со знаменательным событием и по доброй морской традиции пожелал ему семь футов под килем.

В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба Кольской флотилии разнородных сил СФ и военнослужащие гарнизона Полярный.

Ранее противодиверсионный катер проекта 21980 успешно прошел комплекс государственных испытаний в Заполярье.

Специалисты Северного флота отметили высокую эффективность данной техники для обеспечения охраны и обороны пунктов базирования и военных объектов флота, в том числе от возможных террористических угроз.

Справочно:

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Он способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
СФ
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