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ЦАМТО

В инженерные войска продолжается поставка современных средств инженерного вооружения

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ПП-2005
Понтонный парк ПП-2005. Навашино (Нижегородская область), 10.11.2016.
Источник изображения: BMPD

ЦАМТО, 9 января. Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск.

Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация включает порядка 75 типов средств.

В 2024 году в рамках государственного оборонного заказа предприятиями промышленности поставлено в воинские части инженерных войск более 1800 ед. военной и специальной техники, а также свыше 570 тыс. комплектов средств инженерного имущества.

В приоритетном порядке в войска поставлены средства преодоления минно-взрывных заграждений (минные тралы и общевойсковые комплекты разминирования), средства инженерной разведки (миноискатели различных типов), фортификационные сооружения промышленного изготовления (убежища и блиндажи), инженерные боеприпасы различных типов, средства преодоления разрушений и препятствий (инженерные машины разграждения, модернизированные тяжелые механизированные мосты), средства преодоления водных преград (модернизированные понтонные парки ПП-2005М), буксирно-моторные катера тактического и оперативного звена. Особое внимание уделялось средствам дистанционной установки минно-взрывных заграждений, а также развитию робототехнических комплексов.

Поставка вооружения, военной и специальной техники ведется параллельно с разработкой новых образцов средств инженерного вооружения. Спланировано проведение более 30 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Создание средств, соответствующих требованиям современных боевых действий, позволит повысить эффективность выполнения задач инженерного обеспечения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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