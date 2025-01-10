Марочко: ВСУ переделывают сельхоздроны под военные и применяют их под Волчанском

ЛУГАНСК, 9 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в окрестностях Липцов и Волчанска Харьковской области, увеличили интенсивность применения сельскохозяйственных дронов, переделанных под военные цели. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На участке Липцы-Волчанск украинские боевики увеличили использование тяжелых сельскохозяйственных дронов, переделанных под военные цели. При их модернизации в большинстве случаев устанавливаются более современные средства управления и связи, которые практически не подвержены воздействию наших средств РЭБ, а также современная оптика, работающая в различных диапазонах. Усовершенствованные мультикоптеры "Баба-яга" вооруженные формирования Украины применяют в основном в ночное время суток", - сказал он.

Марочко уточнил, что для затруднения обнаружения и поражения усовершенствованных дронов ВСУ при их запуске стараются держать высоту 100 м и более, перед их применением противник "зачастую использует мелкие и более маневренные разведывательные БПЛА, также применяя тактику роевых налетов".