Путин плюс Трамп равно вызов европейской безопасности (Financial Times, Великобритания)

FT: НАТО на треть недотягивает до уровня, необходимого для "сдерживания России"

НАТО на треть недотягивает до уровня, необходимого для сдерживания России, пишет FT. Российская армия сейчас больше, чем в 2022 году, страна производит огромное количество танков и боеприпасов. Странам же ЕС не хватит личного состава и техники для войны на истощение, сопоставимой со спецоперацией на Украине.

Гидеон Рахман

Перевооружение Германии будет иметь решающее значение для укрепления обороны Европы

В Европе назревает кризис безопасности. В 2025 году могут объединиться два опасных элемента: ширящаяся угроза со стороны России и усугубляющееся безразличие со стороны Америки при Дональде Трампе.

Европейским странам необходимо срочно отреагировать на это тревожное геополитическое сочетание, укрепив собственную оборону. Для этого крайне важно, чтобы Германия, крупнейшая экономика Европы, наконец-то выполнила обещание канцлера Олафа Шольца и резко нарастила расходы на оборону.

Политическая подоплека увеличенных расходов на оборону требует ясности в отношении происходящего — как в России, так и в Америке.

Новоиспеченный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в прошлом месяце: “Российская экономика переведена на военные рельсы. Опасность приближается к нам на полной скорости”. Он призвал НАТО стремительно увеличить оборонное производство и “переключиться на военное мышление”.

В апреле прошлого года верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи предупредил: “Россия не намерена останавливаться. Одной Украиной она явно не удовольствуется”. Западные аналитики утверждают, что Россия якобы уже ведет гибридную войну с Европой, а ее регулярные диверсии чреваты массовыми жертвами.

Когда Россия нагнетала военное давление в Европе во время холодной войны, союзников возглавляли США. Но совсем не такого отклика следует ждать сегодня. Среди ключевых назначенцев избранного президента Трампа оказались советники, не скрывающие своего желания перебазировать американские военные ресурсы из Европы в Азию.

Недавно назначенный замминистра обороны по политике Элбридж Колби написал на страницах Financial Times в прошлом году, что Китай для США — гораздо больший приоритет, чем Россия, и заявил, что “США должны вывести из Европы силы, необходимые для Азии, — даже в том случае, если Россия нападет первой”.

Европейские же военные аналитики опасаются, что именно вывод американских войск из Старого света может спровоцировать российскую агрессию. В своей недавней книге Кир Джайлз из Королевского института международных отношений (он же Чатем-хаус) пишет: “Отказ от военной поддержки НАТО со стороны Америки — вернейший способ превратить теоретическую возможность нападения России за пределами Украины в практическую вероятность”.

Однако для большей части Европы российская угроза по-прежнему кажется чем-то отдаленным. <...>

Но масштаб потерь, с которыми готов мириться Владимир Путин, должен послужить предупреждением. Российская армия сейчас больше, чем в начале спецоперации в 2022 году. И, как недавно отметил Рютте, страна производит “огромное количество танков, бронетехники и боеприпасов”.

Европейским же странам явно не хватит личного состава и техники для войны на истощение, сопоставимой с российской спецоперацией на Украине. В начале прошлого года вся британская армия насчитывала 73 520 человек — это самые скромные размеры с 1792 года. В немецкой армии личного состава и того меньше — 64 тысяч штыков.

Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть недотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России. Особый дефицит наблюдается в противовоздушной обороне, логистике, боеприпасах и защищенных средствах связи.

В настоящее время члены альянса договорились тратить на оборону 2% ВВП. На следующем саммите они могут поднять норматив до 3%. Но этого хватит лишь в том случае, если европейские страны согласятся не дробить закупки по национальному признаку.

Норматив в 3% также исходит из предположения, что Америка сохранит поддержку НАТО. Если же все сложится иначе, считают военные стратеги, европейским странам придется увеличить расходы на оборону до 4,5% ВВП. Но даже достичь отметки в 3% будет непросто. Проблема олицетворяется “заслугами” самого Рютте на посту премьер-министра Нидерландов с 2010 по 2024 год. Его страна достигла целевого показателя в 2% лишь в последний год его пребывания в должности.

Чем ближе к границе с Россией, тем серьезнее воспринимается угроза со стороны Москвы. Польша намерена нарастить расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году. Однако в более крупных экономиках Западной Европы дела обстоят совсем иначе. Германия и Франция едва достигли отметки 2% в прошлом году, Великобритании едва перевалила за 2,3%.

Дефицит бюджета Франции составляет 6% ВВП, а государственный долг значительно превышает 100%. Британское правительство тоже в долгах как в шелках и отчаянно пытается увеличить доходы.

Но в Германии долг составляет лишь 60% ВВП, и в ее бюджете есть пространство для маневра, чтобы нарастить траты на оборону. Кроме того, она располагает и внушительной промышленной и инженерной базой.

Фридрих Мерц из Христианско-демократической партии, которого прочат в кресло канцлера после выборов в этом году, относится к российской угрозе всерьез. Он сможет возглавить политический сдвиг исторического масштаба. Если Германия ослабит так называемый “конституционный тормоз”, ограничивающий бюджетный дефицит, и смирится с финансированием европейской обороны посредством общего долга ЕС, это преобразит ландшафт безопасности континента.

Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторым соседям Германии — особенно Польше и Франции — из-за немецкого перевооружения станет не по себе. Но в интересах собственной безопасности эту неловкость предстоит преодолеть.