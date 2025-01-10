ЦАМТО, 9 января. Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило "РИА Новости" на основе анализа отчетов Пентагона.

США в рамках военной помощи Украине поставили более 900 БТР M113, более 400 БТР Stryker, более 300 БМП Bradley и более 5 тыс. военных внедорожников Humvee. Однако в ранее опубликованных отчетах Пентагона указывалось, что отправленная в Киев бронетехника состояла из старых моделей, срок службы которых подходил к концу, в то время как армия США перевела миллиарды долларов из финансирования помощи Украине на покупку новых заменяющих машин, которые стоили в 80 раз дороже.

Согласно отчету о пересмотре бюджета, опубликованному в октябре Управлением заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, различные военные подразделения США получили около 2,27 млрд. долл. дополнительного финансирования, которое было переведено из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год. Из этой суммы армия США получила около 1 млрд. долл. дополнительного финансирования на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, которые были предоставлены Украине.

В своем бюджете на 2025-й финансовый год, опубликованном в марте, армия США планировала потратить 515,3 млн. долл. на закупку 81 нового многоцелевого бронеавтомобиля после получения дополнительного финансирования в размере 510,7 млн. долл. на 95 новых единиц бронетехники в течение 2023 финансового года и 554,8 млн. долл. на 91 машину в 2024 финансовом году. Таким образом, средняя стоимость новых AMPV оценивается примерно в 5,9 млн. долл. за единицу, следует из подсчета "РИА Новости".

В аудиторском отчете генерального инспектора Пентагона об оценке оружия, отправленного на Украину по линии президентских указов о выделении вооружений из запасов США, подробно описывалось, как армия США изначально пыталась переоценить военную технику, включая бронетехнику, предоставленную Украине.

Согласно июньскому отчету, армии США было непросто надлежащим образом оценить стоимость некоторых бронированных машин, которые обесценились почти до нуля, поскольку они приближались к концу срока службы.

Отправка старой военной техники на Украину вызвала новую проблему финансовой отчетности для Министерства обороны США. Когда армия США попыталась рассчитать стоимость БТР M113A3, отправленных на Украину, она использовала стоимость заменяющих машин AMPV, которые стоят намного дороже за единицу техники.