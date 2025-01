В Турции началось строительство трех военных кораблей по национальным проектам

ЦАМТО, 9 января. Минобороны Турции подтвердило проведение церемоний резки стали для реализации трех крупных национальных проектов по усилению боевого потенциала ВМС страны.

Так, начались работы в рамках программ строительства национального авианосца MUGEM, эсминца проекта TF-2000 и подводной лодки MILDEN.

Церемонии резки стали для строительства MUGEM и TF-2000 были проведены 2 января на Стамбульской военно-морской верфи, а для подводной лодки MILDEN – на предприятии Golcuk Military Shipyard.

О реализации проекта национального авианосца MUGEM было впервые объявлено в феврале 2024 года во время визита президента Реджепа Эрдогана на Стамбульскую военно-морскую верфь. Согласно раскрытой информации, авианосец будет выполнен по схеме STOBAR (short take off but arrested recovery – "короткий взлет и посадка на аэрофинишер"). Корабль длиной 285 м, шириной 75 м и водоизмещением 60 тыс. т будет развивать максимальную скорость 25 узлов. Дальность хода составит до 10 тыс. морских миль. Ожидается, что на борту корабля будет размещаться авиагруппа численностью до 50 ед. авиатехники (пилотируемых и беспилотных).

В состав вооружения MUGEM войдет 32-контейнерная (8х4) вертикальная пусковая установка MIDLAS и четыре ЗАК Gokdeniz. Кроме того, для обороны от асимметричных угроз на ближней дальности будут применяться 6 дистанционно управляемых модулей вооружения STOP с 25 мм АУ.

Длина эсминца проекта TF-2000 составит 149 м, ширина – 21,3 м, водоизмещение – 8300 т. Он будет оснащен главной энергетической установкой типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями LM2500 компании General Electric и двумя дизельными двигателями, сможет развивать максимальную скорость более 26 узлов. Эсминец будет оснащен двумя вертикальными пусковыми установками MIDLAS с ЗУР Hisar-D (G/M-1) и Siper Block-ID (G/M-2), а также КР Gezgin. В состав вооружения также, вероятно, войдут 127-мм артиллерийская установка и два дистанционно управляемых модуля вооружения STOP с 25-мм автоматическими пушками, ПКР Atmaca и 35-мм ЗАК Gokdeniz.

Первую национальную дизель-электрическую подводную лодку MILDEN планируется ввести в боевой состав флота в первой половине 2030-х годов. Всего для турецкого флота предполагается построить шесть ДЭПЛ.

Перспективная ДЭПЛ создана на базе подлодок проекта "Тип-214". Ее водоизмещение составит около 2700 т, длина – более 80 м. Корабль будет оснащен воздухонезависимой силовой установкой (AIP).

Реализуемые властями Турции проекты свидетельствуют о намерении существенно нарастить боевую мощь ВМС страны и сократить до минимума зависимость от зарубежных поставщиков продукции военного назначения. В декабре 2024 года турецкая судостроительная компания STM подписала первый контракт на поставку транспорта снабжения государству-члену НАТО (Португалии).

По данным представителя ВМС Турции, начавшиеся проекты доводят общее количество строящихся для турецкого флота кораблей до 31 ед.