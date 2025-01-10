Ekathimerini: Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow

ЦАМТО, 9 января. Власти Греции планируют отправить Киеву 24 американских ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщила 29 декабря газета Ekathimerini.

По данным издания, эти ракеты использовались почти 40 лет и находились на вооружении ВМС и ВВС Греции. Издание подчеркивает, что ракеты были определены как ненужные для боевого применения в соответствии с военными стандартами Греции.

"Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow", – цитирует "РИА Новости" публикацию в Ekathimerini.

По данным газеты, ракеты будут включены в более широкий пакет военной помощи Греции Украине, который включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Издание не уточняет, когда именно будет передано вооружение.