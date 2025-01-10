В Иране осудили заявление Макрона о вмешательстве Тегерана в конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Германии, 28 мая 2024 года.

Официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи отметил, что "подобные безответственные обвинения - искажение фактов"

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи раскритиковал высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о роли исламской республики в украинском кризисе.

"Напомнив о принципиальной позиции Исламской Республики Иран по поводу необходимости мирного урегулирования украинского конфликта, Багаи отверг очередное заявление о вмешательстве Ирана в конфликт на Украине и подчеркнул, что подобные безответственные обвинения - искажение фактов и попытка скрыть деструктивную роль стран, [действия которых] создают нестабильность в мире", - отмечается в заявлении МИД исламской республики.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства "отверг заявление президента Франции относительно иранской ядерной программы, подчеркнув, что деятельность Ирана в сфере мирного атома осуществляется в рамках международного права и находится под пристальным [вниманием] и постоянным контролем Международного агентства по атомной энергии".

6 января Макрон назвал Иран "главным стратегическим вызовом" для Франции, Европы и всего Ближнего Востока с точки зрения безопасности. Французский президент осудил якобы имевшее место участие Тегерана в конфликте на Украине и заявил, что развитие иранской ядерной программы приближается "к точке невозврата".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских вооружений для их применения на Украине. При этом, как подчеркнул ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, РФ и Иран намерены развивать сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая чувствительные.