Российский “танк-черепаха” — сущий кошмар (The National Interest, США)

Танки-черепахи — удачное нововведение России на поле боя, пишет TNI. Они покрыты защитным панцирем, который принимает на себя удары вражеских БПЛА. Под такой броней "черепахи" успешно прокладывают путь для наступления российских войск.

Брэндон Вайхерт

Предназначение танка-черепахи — принимать на себя удары беспилотников, давая другим российским войскам возможность идти вперед. Выманивая на себя БПЛА противника, танки-черепахи отвлекают внимание ВСУ от наступающих российских сил. Это позволяет более уязвимой бронетехнике без защитного “панциря” продвигаться вперед в относительной безопасности.

С точки зрения эволюции оружия и тактики украинский конфликт сопоставим с войнами прошлого столетия вроде гражданской войны в Испании. Обе стороны экспериментируют с новыми идеями и методами атак, вынуждая противника стремительно адаптироваться. Эти изменения, в свою очередь, преподают суровый урок другим великим державам мира, готовящимся к новым войнам в обозримом будущем.

Одним из таких диких нововведений, внедренных русскими в попытке свести на нет постоянную угрозу бронетехнике со стороны украинских беспилотников, стали так называемые “танки-черепахи” (в российской прессе и соцсетях громоздкие сооружения для защиты от беспилотников называются мангалами и сараями. — Прим. ИноСМИ). Выглядят они, словно кустарные самоделки из телесериала “Фоллаут” по легендарной компьютерной игре, а реально представляют собой стальные коробки на гусеницах с башней.

Этот стальной ящик призван защитить танк от украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Что же такое танк-черепаха?

Что характерно, танки-черепахи — это далеко не новые системы, а старые машины еще советской эпохи (например, Т-62, Т-72 и Т-80). Российские конструкторы лишь навесили на них нетабельные стальные крыши и обшивку. Из-за этого складывается впечатление, что танк покрыт стальным панцирем, словно черепаха. Панцирь этот сваривается из гофролистов и даже проволочных сеток.

Некоторые из этих танков получили противодроновую решетчатую броню, средства разминирования и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения беспилотников. В результате этой метаморфозы танки превратились в медлительные, но бронированные до зубов крепости. Можно сказать, что громоздкий и неповоротливый танк-черпаха по-своему развивает идею “сухопутного линкора” времен Первой мировой войны.

Предназначение танка-черепахи — принимать на себя удары беспилотников, давая другим российским войскам возможность идти вперед. Выманивая на себя БПЛА противника, танки-черепахи отвлекают внимание ВСУ от наступающих российских сил. Это позволяет более уязвимой бронетехнике без защитного “панциря” продвигаться вперед в относительной безопасности. Возглавляя атаки или расчищая минные поля, “черепахи” выступают в роли машин разграждения и первопроходцев. Они прокладывают путь и принимают на себя огонь противника, чтобы другие специализированные подразделения могли нанести удар.

Русские адаптируются

Вопреки оптимистичным прогнозам западных СМИ и правительств, танки-черепахи — живое доказательство того, как быстро российские военные адаптируются к боевой обстановке. Таким образом, саму мысль, что русские проигрывают на Украине, нужно гнать из головы прочь. Многочисленные сообщения с передовой, где были развернуты “черепахи”, говорят о том, что они действительно выдерживают множество попаданий беспилотников.

Однако главная проблема этих танков в том, что они плохо защищены от артиллерии. Против нее такое огромное количество брони становится настоящей проблемой. При попадании артиллерийского снаряда или тяжелого боеприпаса танк рискует превратиться в горящий гроб.

Да, а еще вышеперечисленные нововведения мешают танку вращать башней и сокращают обзор экипажу. Но всё равно выходит, что русские успешно применяют на Украине даже подход “шаг вперед — два шага назад”.

Запад должен смириться с тем, что благодаря своей стратегической глубине, смекалке и способности подстраиваться под окружающую среду русские наверняка победят. Те же танки-черепахи доказывают, как ловко русские адаптируются к любым переменам. “Черепахи” уродливы и медлительны, но свою работу они делают. А это важнее всего.