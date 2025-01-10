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Вестник Мордовии

Герои СВО – танки Т-80 получат двигатели мощностью 1400 лошадиных сил

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские танки с газотурбинными двигателями хорошо показывают себя в ходе специальной военной операции. В настоящее время на Т-80БВ устанавливают газотурбинный двигатель ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л. с. На Т-80У, Т-80УЕ-1, Т-80БВМ используются ГТД-1250, которые являются 1250-сильными.

Все модификации "восьмидесятых" ценятся нашими бойцами за высокие скоростные и маневренные характеристики.

Ранее неоднократно отмечалось, что газовые турбины по сравнению с дизелями потребляют больше топлива, но гораздо меньше "едят" масло, у них ниже акустическая заметность и больше ресурс, они легче заводятся в морозы.

Как напоминает телеграм-канал "Русское оружие", в прошлом году начались испытания перспективного отечественного газотурбинного двигателя ГТД-1400ТФ мощностью 1400 л.с.

С ним отечественные танки станут еще более совершенными. Они получат удельную мощность, которая будет превосходить аналогичные характеристики, имеющиеся на всех иностранных танках. Это позволит еще больше повысить тактико-технические характеристики машин семейства Т-80.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Т-80У
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