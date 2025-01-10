США и их партнеры будут продолжать готовить больше летчиков Украины для F-16

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры планируют продолжать проводить подготовку большего числа украинских летчиков к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Что касается программы F-16, то <...> мы являемся одним из руководителей [международной] коалиции по наращиванию потенциала ВВС [Украины]. Мы обучили несколько украинских пилотов. Это обучение проходило здесь, в США, но, конечно же, другие страны принимали украинских пилотов и продолжают проводить их подготовку. Я не буду сейчас вдаваться в конкретные цифры, но, думаю, вы, безусловно, хорошо осведомлены обо всех процессах подготовки, которые проходят в рамках [программы] F-16. И коалиция продолжает работать над тем, чтобы подготовить еще больше пилотов, <...>", - сказала Сингх.

Ранее замминистра обороны Украины Сергей Мельник сообщил, что сроки подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16 сокращены на три месяца. Зеленский информировал, что вторая партия F-16 поступила на Украину из Дании. Он не уточнил, сколько именно истребителей было направлено. В ноябре 2024 года власти Дании заявили, что Украине переданы шесть истребителей F-16 и что планируется поставить еще 13 самолетов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что F-16 не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами.