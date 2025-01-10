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ТАСС

Спецпосланник Келлог: Трамп хочет завершить конфликт на Украине "как можно скорее"

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Кит Келлог
Кит Келлог.
Источник изображения: © Drew Angerer/ Getty Images

Спецпосланник по Украине в администрации Трампа отметил, что разрешение ситуации важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине "как можно скорее". Об этом заявил спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог.

"Он хочет покончить с этим как можно быстрее. <...> Думаю, он сможет сделать это в ближайшей перспективе. Я действительно очень верю в его способность добиться такого положения, когда эта война действительно закончится", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Келлог подчеркнул, что завершение конфликта на Украине важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

При этом Келлог добавил, что Трамп "не пытается уступить что-то Путину или русским". "На самом деле он пытается спасти Украину и сохранить их суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно", - утверждает Келлог. 

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США
Украина
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Путин Владимир
Трамп Дональд
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