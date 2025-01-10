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ТАСС

В США утверждают, что не намерены диктовать Киеву условия урегулирования конфликта

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Сабрина Сингх
Сабрина Сингх.
Источник изображения: s7d2.scene7.com

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов якобы не собирается диктовать Киеву условия урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя требования Владимира Зеленского гарантий безопасности от США и Европы.

"Я позволю президенту Зеленского говорить за себя. В конечном итоге именно ему придется принимать решение [по урегулированию украинского конфликта]. Как завершится эта работа, не нам диктовать, и не нам диктовать условия [урегулирования]", - утверждала Сингх.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимание всех сторон, в том числе России и Запада, всегда заключалось в том, что Украина не может являться участницей НАТО. Он напомнил, что Москва последовательно выступает против включения Украины в альянс, об этом заявлял не только российский лидер Владимир Путин, а говорили задолго до него и, по словам Трампа "это, по сути, было высечено на камне". 

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Трамп Дональд
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NATO
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