Пресс-конференция Дональда Трампа в Мар-а-Лаго 7 января 2025 года

Дональд Трамп дал большую пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Избранный президент прокомментировал интересующие весь мир темы. В частности, республиканец пообещал присоединить к США Канаду и переименовать Мексиканский залив в "Американский".

Пресс-конференция Дональда Трампа

Большое спасибо. Это большая честь для меня быть здесь с вами. Сейчас происходит много захватывающих событий для нашей страны. И мы рады приветствовать одного из самых уважаемых руководителей бизнеса — на Ближнем Востоке, да и во всем мире. С нами основатель и председатель DAMAC Properties Хуссейн Саджвани, очень уважаемый господин. И я рад объявить сегодня, что DAMAC не только вложит не менее 20 миллиардов долларов в США в течение очень короткого периода времени, но и может увеличить эту сумму вдвое или даже еще больше. Это великое начинание, и я убежден, что это из-за того, насколько его вдохновили прошедшие выборы. Иначе бы этого не произошло. Могу вам сказать, что многие бы на это не пошли. Вы же видели на прошлой неделе, некоторые собираются увеличить инвестиции с 100 до 200 миллиардов долларов, и у нас есть и другие люди, и некоторых из них мы пригласим.

Некоторые из них предпочитают, что называется, "не светиться", а другие смотрят на это иначе: они настолько любят нашу страну, что хотят, чтобы люди об этом знали. В любом случае это большая честь, что такой выдающийся инвестор вкладывается в нашу страну. Инвестиции поддержат огромные новые центры обработки данных по всему Среднему Западу, в районе "Солнечного пояса", а также позволят Америке идти в авангарде технологий и искусственного интеллекта. Он очень большой специалист по центрам обработки данных, и эту область в ближайшие годы, как вы знаете, ждет бурное развитие, особенно в области ИИ. Первая фаза проекта развернется в Техасе, Аризоне, Оклахоме, Луизиане, Огайо, Иллинойсе, Мичигане и Индиане — в этих штатах.

Хуссейн, мы будем работать с вами и проследим, чтобы все прошло гладко. У нас есть полномочия в плане охраны окружающей среды, которые на самом деле не использовались. Если вы инвестируете в США более миллиарда долларов, мы проведем все необходимые проверки в ускоренном режиме, потому что все боятся завязнуть в бюрократической трясине, как это часто бывает в США. Увы, это настоящее болото из экологических и иных норм, распоряжений и правил. И хочу сказать людям, что если вы инвестируете миллиард долларов или больше, то мы гарантируем ускоренный экологический процесс — и вообще-то мы готовы пойти навстречу и за меньшие суммы. Случалось, что проекты задерживались на 12, 13, 14 и 15 лет. Я сам видел это с заводами в Луизиане, где я выбил одобрение буквально за неделю. Они получили зеленый свет за неделю, хотя до этого потратили 14 с половиной лет на совершенно бесплодные попытки, это был полный кошмар.

Я сам не раз становился жертвой на протяжении многих лет, и, полагаю, хорошенько изучил все их приемы и трюки. По большей части они просто ставят палки в колеса. Мы собираемся помочь вам и всем остальным, кто приезжает в США и намерен вложить свои деньги, — чтобы вы не завязли здесь на всю оставшуюся жизнь, не в силах что-либо предпринять. Это еще раз подчеркивает, что величайшие деловые руководители на земле предчувствуют светлое экономическое будущее Америки. После выборов, как вы знаете, произошло много чего хорошего. От уходящей администрации нам досталась сложная ситуация, и они не оставляют попыток испортить нам жизнь еще больше. Инфляция продолжает бушевать, а процентные ставки непомерно высоки. И меня очень разочаровали попытки администрации Байдена поставить заслон реформам, за которые голосовал американский народ.

Выборы прошли убедительнее некуда: мы победили во всех колеблющихся штатах. Мы выиграли не только по голосам выборщиков, но и простых избирателей — причем с перевесом в миллионы голосов. Никто даже не знает, сколько их — ведь подсчет в некоторых округах еще не окончен. Вы ведь знаете, что они до сих пор считают? Уму непостижимо? Какой мрак! Так вот мы собираемся "починить" выборы, чтобы у нас был честный подсчет, который бы заканчивался к десяти часам вечера или около того. А иначе у нас есть округа, где до сих пор считают. Вчерашнее решение Байдена — я имею в виду запрет на бурение на шельфе — не будет иметь силы. Я немедленно его отменю. Это будет сделано немедленно, и мы будем бурить, детка, бурить и еще раз бурить. И мы будем бурить везде, и затраты на электроэнергию значительно снизятся. Они упадут до очень низкого уровня, и, как следствие, снизится и все остальное.

Вот почему все подорожало — заодно с нелепыми расходами на новую "зеленую" аферу. Это все равно, что выбросить все эти деньги, триллионы долларов, прямо в окно — а они именно этим и занимаются. И они хотят потратить еще больше, они просто берут деньги и отдают их всем подряд, кто бы ни попросил — на любые проекты, лишь бы "зеленые". Ничего из этого не работает, а стоит дорого. Они обещали сделать все возможное, чтобы сделать этот переход к новой администрации как можно глаже. Так вот ничего подобного. Они продолжают мухлевать с судами, как вы знаете. Они уже четыре года как не унимаются. Ничего, это лишь прибавило мне голосов. Я и так установил рекорд по голосам среди республиканцев, но на самом деле я набрал еще больше. Выборы прошли отлично, так что, полагаю, ничего у них не вышло.

Но они все равно играют с судами и судьями, которые вечно на их стороне и только и думают о том, как бы удовлетворить демократов. Это называется юридическая война, это сведение счетов посредством правосудия — причем в невиданных масштабах. Я одолел ненормального Джека Смита, он же чокнутый. Думаю, он вернется в Гаагу, но мы выиграли эти дела. Это были самые громкие, пресса раздула их еще больше, но мы не сделали ничего дурного. Вообще ни в чем. И люди это поняли. Республиканцу в принципе тяжелее выиграть по голосам избирателей, а не только выборщиков — тем более с преимуществом в миллионы, и к тому же взять все семь колеблющихся штатов. Люди ведь говорили: ну, он выиграет от силы четыре. Мы выиграли все семь, и причем с большим отрывом. Это говорит о том, что мы победили.

И люди видят этот произвол. Я называю их Министерством несправедливости. То, чем они занимаются, просто ужасно. К тому же на глазах у всего мира. Пришлось над этим потрудиться, но, с другой стороны, принесло мне немало голосов, потому что я объяснил, что наш судья в Нью-Йорке нечист на руку. На меня повесили судебный запрет на разглашение важнейших сведений о деле. Мне, считай, заткнули рот кляпом. Вы же знаете, что я избранный президент США? И бывший — к тому же очень успешный. У нас была величайшая экономика в истории страны. Надежные границы на замке. Все было хорошо. Не было никаких войн. Мы победили ИГИЛ*. Никто не воевал. А сейчас мир просто полыхает — на Украине, в Израиле. Посмотрите только на теракт 7 октября, их жуткое нападение на Израиль.

Я бы этого не допустил. Я бы действовал на упреждение, и мы бы вышли из Афганистана с достоинством и силой, а не смотрелись бы как кучка дуралеев — с 13 трупами и кучей калек. Никто и никогда о них не говорит. Они лишились рук или ног, но никто о них даже не говорят. То, как они вывели войска, было просто возмутительно. Бросили совершенно новую военную технику, которую я купил на миллиарды долларов, афганцам и "Талибану"**. А мы бы справились на отлично. Мы бы вышли с достоинством, нас бы уважали. А так мы получили худшее из возможных: люди хватались за самолеты на взлетной полосе, падали с километровой высоты и разбивались... это нечто невиданное и неслыханное. Думаю, из-за этого Россия и ввела войска на Украину.

Когда они это увидели, они сказали: "Да эти ребята ничего не соображают. Они не знают, что делают". Но сейчас-то мы знаем — и это все закончится. И у нас отличная армия. Я, как вы знаете, победил ИГИЛ. Мы не вели ни одной войны. Наоборот, я закончил несколько войн, и наши солдаты сторожили Сирию и Турцию. Мы были в самой сердцевине. У нас было пять тысяч солдат, которых попросту сожрали бы две армии. Одна в 300 тысяч человек, и другая в 500 или даже 600 тысяч, обе готовились. А у нас было пять тысяч человек прямо между ними. Я сказал генералу: "Как пять тысяч человек с себя покажут в таком случае?". И генерал просто посмотрел на меня и сказал: "Плохо, сэр. Совсем плохо". И я их вывел. И знаете, что произошло? Ничего. Да, меня ругали. Но на самом деле я спас пять тысяч жизней. И мы отлично поработали, и мы сделаем еще лучше, потому что теперь у нас огромный опыт.

У нас есть люди, на которых я могу положиться, но 625 миллионов акров... люди не понимают, сколько это. Это же целый океан! Вам дом с участком — это акр, пол-акра или даже четверть. А теперь умножьте на 625 миллионов. Получится целый океан. И в нем наша сила. Люди возразят, что мы и так добываем. Так вот мы не добываем. Нефти и газа у нас больше всех в мире — а будет еще больше. Но они запретили морское бурение на огромной территории в 625 миллионов акров. Ни у кого на такое рука не поднимется. Они думают, что они своего добились, но мы все переиграем. Я сделаю это в первый же день. Я отменю запрет в первый же день.

Мы будем действовать немедленно, если понадобится. Не думаю, что дело дойдет до суда. Но если что, то придется. Они работают скрытно. Влезают и подписывают. Помните, этот человек сказал, что хочет плавного перехода. Ну, так дела не делаются. Нормальные судьи не пытаются выставить вас в дурном свете, хотя вы не сделали ничего дурного. Кстати, я ведь абсолютно ничего плохого не сделал. В противном случае я бы сейчас здесь не стоял, но ведь я выиграл все эти дела. Никто никогда не выигрывал против Министерства юстиции столько дел, сколько я. Этот Джек Смит заводил дела повсюду. Рассылал людям повестки, ломал им жизнь. Люди тратили на это все деньги, до последнего. Мы им помогали. А как иначе? А они рассылали повестки людям, которые даже не представляли, о чем там речь.

Они больные. Не остановятся ни перед чем, лишь бы повлиять на исход выборов. Это у них политическая борьба такая. В нашей стране такого никогда не было. Такое разве что в странах третьего мира встречалось. В каких-нибудь банановых республиках — но только не в такой стране, как США. Ладно бы еще на низовом уровне, но ведь это высший из всех. Они вытащили этого кретина из Гааги. Он же законченный подлец. Слизняк и подлец. Фотография в этой пурпурной мантии говорит сама за себя: взглянешь — и сразу ясно, что перед тобой негодяй. И он казнит людей. Ему нельзя такое позволять, потому что он казнит всех напропалую. Он сумасшедший. Но мы выиграли все эти дела против него. Я не знаю судью во Флориде, но она видел все насквозь, и мы выиграли дело. Она — блестящая судья, и смелости ей не занимать.

Это все левые или, как мы их называем, леворадикалы или леваки. У них свой путь, они судят других — и играют жестко. Строят из себя судей. Приходят и говорят жуткие вещи о судьях и прокурорах, и некоторые из них приходят к выводу: "Выходит, что единственный способ, от них избавиться, — это присудить им победу". Вот как они влияют на судей. Я считаю, что это незаконно.

Вот с чем нам приходится иметь дело. Они обещали нам плавный переход. Но все это слова. Слова — и ничего больше. Обещают плавный переход, а затем забирают 625 миллионов акров и запрещают там бурить. Ну а мы все равно скоро начнем. Мы откроем для добычи Арктический национальный заповедник дикой природы на Аляске. Мы будем делать такое, что прежде считалось немыслимым. Ну и давайте закроем эту тему. Я поверить не мог, когда услышал об этом вчера. Просто взгляните на карту. И не забывайте, сколько это стоит. Мне называли оценки от 40 до 50 триллионов долларов. Это больше, чем наш государственный долг. А он взял и выбросил это. Взял и выбросил.

Взял 50 триллионов долларов и выбросил их прямо в окно — при государственном долге в 35 триллионов. Мы не можем себе такое позволить. Никто не может. И еще одна штука, которую он [Джо Байден] выкинул вчера — тоже уму непостижимо. Он хочет убрать все газовые обогреватели из ваших домов и квартир. Он хочет, чтобы их заменили электрическими. Не знаю почему, но он вообще невероятно падок на все электрическое. Кстати, мы очень скоро отменим требование, чтобы все автомобили были электрическими. Этому мужику подавай все электрическое, а у нас и так электричества не хватает. К тому же мы развиваем искусственный интеллект, и его понадобится еще больше. А он хочет, чтобы у всех был электрический обогреватель вместо газового. Газовый же намного дешевле. И тепла дает намного больше. Как говорится, пар костей не ломит.

А еще от них не чешешься постоянно. А они хотят их вам навязать. Они не хотят, чтобы у вас был газ — хотя с ним никаких проблем. Газа всегда в достатке. Они намного дешевле. Газовые обогреватели — это небо и земля. Даже на вид приятнее. В 60% домов и квартир стоят именно газовые. А он хочет, чтобы их поскорее убрали. Эти люди рехнулись. С ними что-то не так. Они хотят вернуться в прошлое и уже начали тянуть нас обратно. Покупаешь новый кран — а вода не течет, потому что они экономят. Даже в районах, где воды хоть залейся. Называется дождь, он падает с небес, а они хотят сделать так, чтобы вода не текла из душа. А она такая кап-кап-кап — и что дальше?

Допустим, вы простояли в душе в десять раз дольше. Вода в кране кончилась, и вам нечем даже руки вымыть. Они хотят ужесточить все еще больше. Как вы знаете, я такой подход отменил. Тратьте воды сколько захотите. Без разницы. Особенно в некоторых местах, где у нас сколько воды, что мы не знаем, куда ее девать. А они хотят лишить воды даже вашу посудомоечную машину. Но знаете, что делают люди? Они включают ее чаще. И в итоге используют еще больше воды. И со стиральными машинами то же самое — они хотят, чтобы они расходовали как можно меньше воды. А в итоге одежду приходится стирать четыре раза вместо одного, и расход, наоборот, увеличивается.

Мы — партия здравого смысла, и то, что я вам сейчас говорю, и есть здравый смысл в чистом виде. 20 января мы как можно скорее развернем нашу экономику. Прямо сейчас, когда я думаю о нашей экономике, в голову в первую очередь приходит инфляция. Вот ведь какие дела. Такой инфляции, пожалуй, никогда раньше не было. Это неслыханно. Но ничего, в ближайшие четыре года США взлетят как ракета. Но на самом деле мы уже начали. Если посмотреть, то уже в прошлом месяце SoftBank объявил об инвестициях в 200 миллиардов долларов — точнее, думаю, будет 200. Они планировали около 100. Но я сказал: "Как насчет того, чтобы довести до 200?". И они вроде как сказали да — верно, Брайан? США создадут более 100 тысяч рабочих мест. Хуссейн только что объявил об огромных инвестициях, которые он запланировал, и эти деньги уже в банке. Он придет и сделает это, и он отлично справится. Он построит лучшие центры в стране — я вам это гарантирую, потому что я знаю, как он строит. С момента моего избрания фондовый рынок бьет рекорды. Индекс S&P 500 впервые в истории перевалил за шесть тысяч пунктов, хотя прежде даже не приближался к этой отметке. За один месяц оптимизм малого бизнеса взлетел на 41%. Представляете, это не рейтинг в 41%, а рост в 41% — крупнейший за последние 39 лет! По данным Института Гэллапа, уверенность американского народа в экономике только что достигла высочайшего уровня в истории. Вот почему я провожу эту пресс-конференцию. Я собрал величайших лидеров бизнеса в мире. И говорю: "Поделитесь-ка, куда вы собираетесь вкладывать деньги?".

Они ведь не ждут пресс-конференций. Они говорят: "Так, тут есть?". Они приходят и вкладывают деньги, но всегда полезно знать, куда инвестируют мудрейшие бизнесмены мира — а они вкладываются в США. И мы этого добились всего за два месяца — еще даже не придя к власти. Нас там даже не было, и это поразительно. И я рассчитываю, что нас ждут великие дела, поистине великие. Нас снова зауважают во всем мире. Вот, например, Панамский канал — это позор. Я имею в виду то, что с ним произошло. Джимми Картер отдал его им за доллар, и они должны были идти нам навстречу. Я считаю, что это ужасно. Это было самое дорогое сооружение за всю историю нашей страны. В сегодняшних деньгах он бы обошелся больше чем в триллион долларов.

Мы потеряли 38 тысяч человек. Только представьте себе, 38 тысяч. Они умерли от малярии, от комаров. С этими комарами ничего поделать нельзя. Они платили людям в пять раз больше, лишь бы они взялись за эту работу. Многие строители погибли. А мы отдали канал за доллар. Но уговор был в том, чтобы они вели себя с нами по справедливости. А они наоборот. Они требуют с наших кораблей больше, чем с кораблей других стран. Пошлины для нашего флота выше, чем для других стран. Они смеются над нами, потому что считают нас глупцами, но мы поумнели. Так что Панамский канал сейчас обсуждается. Они нарушили все пункты соглашения и нарушили сам его дух.

И при этом еще и хотят нашей помощи, потому что он протекает и вообще находится в плохом состоянии. Они хотят, чтобы мы выделили три миллиарда долларов на его починку. Я сказал: "Ну, почему бы вам не попросить денег у Китая?". Ведь Китай, по сути, уже захватил его. На обоих концах Панамского канала засели китайцы. Китай управляет Панамским каналом, и вот они видят Байдена, которого и до выборов-то допускать не следовало. Да и ее [Камалу Харрис] тоже, потому что это несправедливо. Мне пришлось одолеть двоих соперников вместо не одного. Но они хотят три миллиарда долларов на ремонт Панамского канала, которым управляет Китай и который приносит Пекину кучу денег. Это одно из самых прибыльных сооружений за всю историю, потому что корабли выстраиваются в очередь, чтобы попасть обратно во Флориду, и цифры просто ошеломляют. От полумиллиона до миллиона долларов за корабль. И они его отобрали — то есть мы сами отдали им его за доллар. Больше такому не бывать. Они дерут с нас втридорога. Они завысили цены на наши корабли, для всего нашего флота, а затем, когда им самим понадобились деньги на ремонт, они берут и приезжают в Америку, не предлагая ничего взамен. Но ничего, эти дни прошли.

Благодаря республиканскому большинству в Конгрессе мы сократим налоги, упростим законодательство, повысим зарплаты и увеличим доходы — причем невиданными темпами, уж в нашей стране такого точно никогда не было. Много из этого мы уже добились за первые три года моей прошлой администрации, пока не разразилась пандемия коронавируса. У нас была величайшая экономика в истории. Мы поборолись с бюрократией и волокитой, и я всего за четыре года отменил ненужных распоряжений в четыре раза больше, чем любой другой президент. Мы сделали это за всего четыре года, и мы только начали. Мы введем новые пошлины, чтобы на товарах в наших магазинах снова красовался чудесный штамп "Сделано в США".

А еще, как вы знаете, Канада тоже плохо себя ведет с нами, хотя она получает почти 200 миллиардов долларов субсидий каждый год плюс многое другое. При том у них фактически нет армии. Точнее, она у них крошечная, и они во всем опираются на нашу. Это ладно, но за это надо платить. А иначе несправедливо получается. У меня так много замечательных друзей. Один из них — великий Уэйн Гретцки. Я сказал: "Слушай, выдвигайся-ка в премьер-министры. Ты же победишь за какие-нибудь пару секунд". А он мне: "Так куда мне лучше идти, в премьер-министры или губернаторы, скажи?". Я сказал: "Не знаю. Давай в губернаторы. Мне так больше нравится". Но нет, что-то все-таки придется делать. И с Мексикой тоже. У нас с Мексикой огромный дефицит, и мы много ей помогаем. Но страной, по сути, управляют картели, и мы этого допустить не можем.

Мексика действительно в беде, у нее куча проблем. Очень опасное место. Но мы скоро наведем порядок. Скоро все изменится, потому что это мы делаем там серьезную работу — и это наше. Мы все переиграем... Это будет полная противоположность Байдену, который только все закрывает, по сути, отказываясь от активов на сумму от 50 до 60 триллионов долларов. Мы переименуем Мексиканский залив в Американский. Только вслушайтесь, как приятно звучит — какой простор. Американский залив, какое чудесное название. И очень уместное. Все по делу. И Мексика должна перестать пускать миллионы людей в нашу страну. Они же могут их остановить. И мы собираемся ввести очень серьезные пошлины для Мексики и Канады, потому что эти люди идут и через Канаду тоже. А еще контрабанда наркотиков бьет все рекорды.

Так что чтобы это компенсировать, мы введем для Мексики и Канады пошлины, и притом существенные. Вообще-то мы хотим ладить со всеми, но для танго нужны двое. Нас ждет золотой век Америки. Это будет поистине золотой век. У нас есть то, чего больше нет ни у кого. У нас больше природных ресурсов. Мы — номер один... Никто этого не знал, пока не пришел я. Это я вывел нас в лидеры. Мы шли на третьем месте, а я вывел нас в лидеры по добыче за очень короткий период. А еще стоит поговорить о ветряках. Они только засоряют нашу страну. Разбросаны повсюду, как бумага, как мусор в поле. Причем в самом буквальном смысле слова, потому что со временем они превращаются в мусор. Это самая дорогая энергия из всех. Без субсидий они не работают.

Их никто не хочет, кроме тех, кто обогащается за счет огромных субсидий от правительства. Это самая дорогая энергия на свете. Во много-премного раз дороже чистого природного газа. Поэтому мы попытаемся сделать так, чтобы ветряки больше не строились. На побережье Нью-Джерси они хотят построить около 200 ветряков. Совсем рехнулись. Они же никому не нужны, а стоят кучу денег. И не работают без субсидий. Кому нужна энергия, для которой нужны субсидии? Вообще, энергетика — это хороший бизнес, никаких субсидий там не требуется. А они стоят эти огромные башни высотой в 25, 40 этажей — одна даже во все семьдесят. Чтобы доставить одну лишь лопасть, нужно три корабля. Это безумие. А еще они опасны. Вы же видите, что происходит в районе Массачусетса. Раньше на за семнадцать, что ли, лет, на берег выбросилось всего два кита. А только за этот год четырнадцать. Они явно из-за ветряков спятили.

А всего по всей стране таких случаев было 125 или около того. Нам такого не надо — это же катастрофа. Поразительно, "зеленые" такие: "Ой, мы так любим ветряки!". Звучит неплохо, но не более того. Через десять лет все нужно переделывать. А никто этим не занимаются. Их просто бросают, и они ржавеют. Они говорят, что это из-за окружающей среды... Я в это не верю, но они говорят, что из-за определенного стекловолокна лопасти нельзя закапывать в землю, потому что это якобы вредно... И что в итоге? Что с ними происходит? Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в Палм-Спрингс, Калифорнии или других местах, где стоят брошенные ветряки? Это же сущая катастрофа.

Они ржавеют, рассыпаются, рушатся, падают. Прямо на въезде в Палм-Спрингс. А рядом они строят новые, потому что никто не хочет их разбирать — зачем? Это очень дорого, а потом лопасти все равно нельзя закопать — якобы неэкологично. Мы с этим разберемся. Это бессмыслица, но они так говорят. Так что нас ждет великий и прекрасный золотой век бизнеса, его рассвет. А еще я думаю, что нас ждет золотой век здравого смысла, потому что все то, о чем я вам только что рассказал, от элементарного водопроводного крана, из которого не течет вода, до попыток лишить нашу страну активов на 50-60 триллионов долларов — все это сущий бред.

Вы это знаете, я это знаю. Даже демократы и те это знают. То, что они сделали, — это преступление. Байден лишил морское бурение экономического смысла. Развивается искусственный интеллект и все такое, и многие не даже понимают, насколько у него большое будущее, но для этого понадобится минимум вдвое больше электроэнергии, чем у нас есть сейчас. Так что прямо сейчас мы вырабатываем электричество для многих разных вещей. Искусственный интеллект это большое дело с точки зрения будущего. Китай уже строит электростанции, смело и на широкую ногу — и знаете, как они работают? На угле. Они работают на угле. А мы будем строить больше и лучше. У нас есть люди, которые строят, как Хуссейн — правда, готов поспорить, что не настолько же хорошо, потому что я знаю, насколько он силен — но они делают много чего другого.

Проблема в том, что они не могут получить разрешения, потому что им говорят: "Стройте завод вместе со всей инфраструктурой". Потому что даже если построить сам завод, то сети все равно будут старые. Они отвечают: "Отличная идея". Ведь если построить собственную электростанцию рядом с заводом, то получишь дополнительную мощность, потому что выработка подешевеет. Излишки можно продавать населению — и людям эта идея нравится. Так что мы не только вернем Америке было величие, но и получим массу удовольствия. Уверен, этот момент уже не за горами. Собственно, это уже произошло. Я бы даже сказал, что об этом уже говорили в новостях.

За те пару месяцев с тех пор, как мы выиграли выборы, восприятие всего мира изменилось. Мне звонили люди из других стран. Говорили: "Спасибо, спасибо". Весь мир изменился. Нам придется решить серьезные проблемы. Нам придется уладить вопрос с Россией и Украиной. Это катастрофа. Я каждую неделю смотрю на цифры, на статистику убитых. Люди об этом не знают, в основном сейчас гибнут солдаты, но целые города уже стерты с лица земли. Это был провал Байдена, это фиаско — его рук дело... Нельзя было до этого доводить.

Будь у нас настоящий президент, который знает, что делает, Россия никогда бы не ввела войска. Но она ввела, и теперь у нас эта неразбериха. Города уничтожены, люди разъехались, а столько солдат не гибло со времен Второй мировой. Так что нам придется разобраться и с этим. Это сложный вопрос. Гораздо сложнее, чем если бы до этого не доводить, скажу я вам. Заключить сделку мог даже посредственный переговорщик. Можно было обо всем договориться. Так что спасибо всем, что пришли. А теперь ответим на пару вопросов. Слушаю.

Господин президент, я хотел бы затронуть тему создания мировой империи, о которой вы говорили. Давайте начнем, если можно, с ваших высказываний о Гренландии, Панамском канале и так далее. Можете ли вы заверить мир, что, пытаясь получить контроль над этими территориями, вы не собираетесь использовать военное или экономическое принуждение?

Нет.

Можете ли вы рассказать нам о вашем плане? Собираетесь ли вы вести переговоры о новом договоре? Собираетесь ли вы предложить канадцам провести голосование? Какова ваша стратегия...

Я не могу вас ни в чем заверить... Вы спрашиваете о Панамском канале и Гренландии. Нет, я не могу вас заверить ни по одному из этих двух пунктов, однако могу сказать следующее. Территории нужны нам для обеспечения экономической безопасности. Панамский канал был построен для наших военных судов. Я не собираюсь брать на себя обязательства. Может быть, придется что-то предпринять. Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Им сейчас распоряжается Китай. И кстати мы отдали Панамский канал Панаме, мы не отдавали его КНР. И они злоупотребляют этим. Они злоупотребили этим подарком. Кстати, этого вообще не следовало делать. По моему мнению, Джимми Картер проиграл выборы именно из-за того, что отдал Панамский канал.

Если позволите, поговорим об Украине и Иране — о переговорах, которые вам предстоит вести. Что касается Украины, вы недавно заявили, что теперь ситуация намного сложнее.

Намного сложнее.

В настоящее время, чтобы как-то продолжать влиять на президента Путина, не могли бы вы взять на себя обязательство перед украинцами, что вы будете продолжать поддерживать их во время предстоящих переговоров?

В противном случае я бы не говорил вам об этом.

Возьмете ли вы на себя обязательство предоставить гарантии безопасности, если они заключат перемирие или прекратят огонь по примеру французов и немцев?

Большой частью проблемы являлось то, что Россия на протяжении многих лет, задолго до Путина, говорила: никогда нельзя сделать так, чтобы Украина была вовлечена в НАТО. Они говорили это. Это было, по сути, высечено на камне. И в какой-то момент Байден заявил: "Нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО". В таком случае у России будет кто-то стоять прямо на пороге, и я могу понять их озабоченность по этому поводу. В ходе этих переговоров было сделано много ошибок. Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я подумал: "Это закончится войной". И она оказалась страшной. Может произойти эскалация. Этот конфликт может приобрести совсем иной характер.

То есть, вы считаете, что Украина никогда не вступит в НАТО?

Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я считаю, что у них [России и Украины] была [ранее достигнута] сделка. А затем [действующий президент США Джо] Байден нарушил ее. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: "Нет, вы должны быть в состоянии вступить в НАТО".

Никто не знает о НАТО больше, чем я. Много лет назад, когда я только начинал заниматься этой темой, я не слишком много знал об альянсе, но все равно все понимал.

Я всегда говорил: "Они [Европа] пользуется преимуществом". И генеральный секретарь был здесь, как вы знаете, две недели назад и заявил, что если бы не я, НАТО бы сейчас не существовало. Ведь я собирал деньги со стран, которые не платили по счетам. В то время в НАТО было 28 стран, 20 из них не платили по счетам. Точнее, 21. Они либо не платили, либо платили очень маленькую часть.

И я собрал более 680 миллиардов долларов, именно такую цифру привел генеральный секретарь. Я сказал: "Если вы не платите, мы не будем вас защищать". И как только я это сказал, деньги потекли рекой. Но ведь это мог сказать Обама, это могли сказать и другие политики. Это мог сказать и Буш. Никто не сказал этого, кроме меня. На меня обрушился шквал гнева. Все говорили: "Да ведь это просто угроза". А ведь они не платили по счетам. Я им заявил: "Мы не будем защищать вас, если вы не платите по счетам". Так что, по правде говоря, я спас НАТО, однако организация впоследствии воспользовалась нами. И одна из проблем, которая меня волнует, и я говорил об этом открыто, я говорил об этом президенту Зеленскому: Европа вкладывает ничтожную долю от тех средств, что вкладываем мы. Нравится вам или нет, но Европа гораздо заинтересованнее Штатов. Между нами находится нечто, называемое океаном.

Почему мы выделяем миллиарды и миллиарды долларов, в то время как Европа тратит значительно меньше? Экономики стран Европы в совокупности сопоставимы с экономикой США — они чуть меньше, но схожи по размеру. Однако доля Европы в затратах составляет лишь малую часть того, что выделяем мы.

Байден мог бы позвонить европейским лидерам во время своего срока, как это делал я. Я сказал: "Вы должны оплачивать свои счета". На одной из встреч 28 стран, без прессы и посторонних в зале, один из премьер-министров поднялся и спросил: "Это значит, что если мы не заплатим наши взносы..." — тогда ставка составляла 2%, хотя должна быть 5%. Это должно быть 5%, не 2%. Но тогда речь шла о двух процентах. Многие вообще ничего не платили, в том числе Германия, которая тратила менее 1%.

Я считаю, что НАТО должна собирать 5%. На уровне 2% существование армии невозможно — даже базовые расходы составляют около 4%. Это опасный минимум, но я уверен, что страны могут себе это позволить, и ставка должна быть 5%, а не 2%. Именно я добился того, чтобы они начали платить 2%. Но один из присутствующих, премьер-министр, поднялся и сказал мне: "Сэр, можно задать вопрос? Вы говорите, что мы должны оплачивать свои счета. Если мы не будем платить, Соединенные Штаты защитят нас от России?" Я ответил: ""Если не платим" — вы имеете в виду, что находитесь в долгу?" Он сказал: "Да". Я ответил: "Если вы в долгу, мы не будем вас защищать".

Я столкнулся со шквалом, хотя обсуждение было почти закрытым. Но знаете, что произошло? Деньги начали поступать. Именно поэтому у НАТО теперь есть средства, и Генсек назвал это самым невероятным случаем в своей практике переговоров. Если бы я сказал: "Да, мы будем вас защищать, даже если вы не платите", никто бы так и не заплатил. Я бы с радостью сказал "да", но жизнь устроена иначе.

Господин президент, два взаимосвязанных вопроса. Во-первых, вы заявили, что в первый день на посту вы помилуете осужденных за участие в событиях 6 января. Планируете ли вы помиловать тех, кто обвиняется в насильственных действиях?

Мы изучаем этот вопрос. Кроме того, в этом деле замешаны и другие люди. Как вы знаете, 24 или 28 человек из ФБР проявили себя в этой ситуации, но об этом никто не сообщил. Среди них были те, кто был так или иначе связан с ФБР. Четыре или пять человек имели прямую связь с ведомством. Нам нужно выяснить, как это произошло. Нужно разобраться с "Хезболлой" и понять, кто конкретно был вовлечен в эти события. Ведь те, кто действительно совершал плохое, не были привлечены к ответственности. Я вижу это постоянно, и вы тоже. Те, кто совершал плохие поступки, остались безнаказанными, а те, кто даже не входил в здание, сейчас сидят в тюрьме. Мы изучим всё это, но я планирую объявить масштабные помилования. Да, следующий вопрос, пожалуйста.

Добрый день, господин президент. Рад снова вас видеть. У меня два вопроса о Сирии и продолжающейся войне в Газе. Что касается Сирии: Пентагон недавно сообщил, что в стране находятся около двух тысяч американских солдат, что почти вдвое больше заявленных ранее 900. Планируете ли вы сохранить этот контингент после вступления в должность?

Не могу вам сказать, потому что это часть военной стратегии. Но скажу одно: дело в Турции. Анкара на протяжении двух тысяч лет добивалась контроля над этой территорией под разными предлогами, названиями и формами. Люди, которые вошли в Сирию, пришли оттуда. Президент Эрдоган — мой друг. Это человек, которого я уважаю, и, думаю, он тоже уважает меня. Он не нападал на определенные группы, когда я попросил его этого не делать. Вы знаете, о ком я говорю — о курдах. Не знаю, как долго это продлится, потому что они — природные враги, которые ненавидят друг друга. Но он пока не пошел на этот шаг и не делал этого раньше. Он начал, но я сказал: "Пожалуйста, не делай этого". И он не сделал.

Если посмотреть на ситуацию в Сирии, Россия была ослаблена. Иран тоже был ослаблен. Эрдоган — очень умный человек. Он направил своих людей туда под разными формами и названиями, они вошли и взяли ситуацию под контроль. Такова реальность.

Извините, не хочу вас перебивать, но у вас есть опасения, что ХТШ (Хайят Тахрир аш-Шам) захватит контроль над Сирией?

Кстати, у меня здесь есть посланник. Он в зале? Да, это он. Вон там, рядом с моим сыном Эриком, стоит Стив Виткофф. Он только что вернулся с Ближнего Востока и проделал фантастическую работу. Он блестящий переговорщик. Я сказал, что нам там нужен именно переговорщик, потому что никто не умеет заключать сделки. У нас есть люди, которые знают, где проходят реки и границы, но они не умеют говорить и договариваться. Стив проделал потрясающую работу. Я просто хочу поблагодарить его. Стив, ты трудился неустанно в течение нескольких месяцев и работаешь конкретно над вопросом заложников, стараясь вернуть их домой.

Стив Виткофф: Спасибо, господин президент. Ух. Ну, я думаю, мы добились значительного прогресса, но не хочу говорить слишком много, потому что, по моему мнению, команда в Дохе делает действительно хорошую работу. Завтра я возвращаюсь туда, в Доху, но считаю, что у нас есть отличный прогресс, и я очень надеюсь, что к моменту инаугурации у нас будут хорошие новости, которые мы сможем объявить от имени президента.

Я искренне верю, что мы работаем в тандеме очень продуктивно. Репутация президента, то, что он сказал, и те линии, которые он обозначил, стимулируют эти переговоры. Надеюсь, всё сработает, и нам удастся спасти некоторое число жизней.

Я думаю, мы уже почти достигли результата. Не хочу обсуждать причины задержек, не стоит на этом зацикливаться. Но я убежден, что это заслуга президента: его авторитет, его ожидания и обозначенные им красные линии движут этими переговорами.

Вы снова отправитесь в регион?

Стив Виткофф: Да, скорее всего, я поеду либо сегодня вечером, либо завтра ночью.

Вы уверены, что соглашение будет заключено до 20 января? Или это что-то, что может произойти позже, если вообще произойдет? Мы слышим об этом еще с 7 октября.

Стив Виткофф: Понимаю. Скажу так: президент крайне недоволен сложившейся ситуацией. Я не хочу говорить за него, но могу сказать, что никто не делегирует полномочия лучше, чем Дональд Трамп. Он дает нам широкие полномочия говорить от его имени и настаивает, чтобы мы действовали решительно. А решительно — это значит: "Вы обязаны сделать это, потому что альтернатива..."

Вы думаете, они ждут, пока президент Трамп вступит в должность?

Стив Виткофф: Нет, думаю, они услышали его достаточно ясно: всё должно быть завершено к инаугурации.

Что будет, если заложников не освободят?

Дональд Трамп: Если заложников не вернут, я не хочу мешать переговорам, но если этого не случится к тому моменту, как я вступлю в должность, на Ближнем Востоке начнется ад.

Можете более подробно?

Это будет катастрофа для ХАМАС и, честно говоря, для всех остальных. Начнется полный ад. Больше мне нечего добавить, но так оно и будет. Этих людей следовало вернуть давным-давно... Их вообще не стоило захватывать. Не должно было быть атаки 7 октября. Люди забывают об этом, но она произошла, и многие погибли. Эти люди уже не заложники.

Мне звонят люди из Израиля и других стран, умоляют помочь... Там есть и граждане США, чтобы вы знали. Они удерживают так называемых заложников из США. Но ко мне приходили матери, отцы, плача, и спрашивали: "Можете ли вы вернуть тело моего сына?"

"Можете ли вы вернуть тело моей дочери?" Эта красивая девушка, которую они бросили в машину, схватив за волосы, словно мешок картошки. Я спросил: "Что с ней произошло?" — "Сэр, она мертва". Ей было 19 или 20 лет, прекрасная девушка, и то, как с ней обошлись... Я скажу очень просто: у Стива есть работа. Он отличный человек, отличный переговорщик, настоящий профессионал. Его уже уважают там. Именно этого нам и не хватало. У нас есть люди, которые знают всё о Ближнем Востоке, но не умеют говорить и договариваться. А Стив — блестящий переговорщик. Именно такого я искал.

Я мог бы отправить туда другого человека, который называет себя хорошим переговорщиком. Но таких людей очень мало. Отличные переговорщики это редкость, как хорошие хирурги. Но у нас есть правильный человек. И я скажу вот что: я не хочу мешать переговорам. Если сделка не будет заключена до того, как я вступлю в должность — а это произойдет через две недели, — на Ближнем Востоке начнется полный ад.

Более 140 офицеров полиции пострадали во время беспорядков 6 января. Будете ли вы миловать тех, кто нападал на полицейских?

Единственной убитой была прекрасная молодая женщина по имени Эшли Бэббит. Её застрелили. Был и еще один человек, также сторонник MAGA, но ему не уделили достаточно внимания. Я намерен разобраться в этом. Мы выясним правду. Но Эшли Бэббит была убита. Её застрелили. Её не должны были убивать. Её застрелили абсолютно без причины. На самом деле говорят, что она пыталась сдерживать толпу. А толпа состояла из самых разных людей. Мы разберёмся, но я могу сказать одно: человек, который погиб, — это Эшли Бэббит.

Кроме того, когда обсуждают эти события, никто не говорит о каких-либо обвинениях в мятеже или чем-то подобном. Но если бы такие обвинения были, это был бы единственный в истории мятеж, в котором не было найдено ни одного пистолета или другого оружия.

И знаете что? У людей, о которых вы говорите, дома есть оружие — для охоты, для стрельбы, для развлечения. У них есть множество веских причин для этого. Но оружия там не нашли. И почему же они не нашли зачинщика? Они знают, кто это. ФБР знает, кто это. Репутация ФБР сильно пострадала, как и Министерства юстиции, которое я называю Министерством несправедливости. Это настоящее Министерство несправедливости. Над ним смеются по всему миру, но я надеюсь, что с такими людьми, как Пэм Бонди и Кэш Пател, и другими, кого мы вводим в команду, всё изменится.

Если провести опрос среди агентов ФБР, я уверен, что у меня будет поддержка на уровне 90%. Прежняя администрация навредила этому выдающемуся учреждению. Правоохранительная система... когда думаешь о ФБР, вспоминается только их рейд на этот дом (имеет в виду обыски в своей резиденции в Мар-а-Лаго — прим. ИноСМИ).

Кстати, они могли бы просто попросить: "Можно посмотреть?" Я бы всё предоставил. Более того, я говорил им: "Приходите в любое время, осматривайте всё, что нужно". Но вместо этого они устроили обыск. Дело потом закрыли, а теперь я подал на них в суд. И будет непросто. Подумайте только: я президент Соединенных Штатов, а подаю в суд на свою страну. Но у меня есть и другие претензии к ним.

Репутация ФБР уничтожена — в том числе из-за таких людей, как Коми, худший из всех, кто там был, и других. Мы восстановим репутацию ФБР. Мы вернем Министерству юстиции его силу и справедливость. Они сделали своим приоритетом нападки на меня, просто потому что я их политический оппонент. Это касается даже местных судей, таких как Мерчан.

Задумайтесь: почему на мне висит запрет на высказывания? Почему мне, президенту США, запрещено говорить? Потому что если я заговорю, все поймут, что это афера. Это всё — обман. Судьи, особенно в Нью-Йорке, невероятно нечестны. Один из них оценил мой дом в 18 миллионов долларов, только чтобы это подходило под их дело. Да одна люстра в этом доме стоит дороже! А другой судья — чудовищно жестокий, злобный и совершенно некомпетентный человек. Вот с какими людьми мы имеем дело в Нью-Йорке.

И несмотря на всё это, мы выиграли большинство дел. И мы довольны результатами.

Вернемся к Гренландии. Ваша позиция ясна, но давали ли вы указания своим сотрудникам предпринять какие-либо конкретные действия по разработке планов, и не могли бы вы еще раз уточнить: вы ведь не исключали военного принуждения...

Ну, Гренландия нужна нам в целях национальной безопасности. Мне говорили об этом уже давно, даже задолго до того, как я объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Я имею в виду, что люди говорят об этом уже очень давно. У вас там живет примерно 45 тысяч человек. Люди даже не знают, законны ли притязания Дании на остров, но если да, то они должны от них отказаться, потому что он нужен нам из соображений национальной безопасности. Ради свободного мира. Я говорю о защите свободного мира. Тут и бинокль не нужен. вы просто посмотрите вокруг — там просто повсюду китайские корабли. Повсюду российские корабли. Мы не позволим этому случиться. И если Дания хочет закрыть этот вопрос... Но никто не знает, есть ли у нее хоть какие-то права владения, пользования и распоряжения. Возможно, народ проголосует за предоставление им независимости или за вхождение в состав США.

Давали ли вы поручение своим сотрудникам составить планы по приобретению [острова]?

Нет, мы пока не достигли этой стадии. Я пока еще даже не вступил в должность.

Во-вторых, сэр, Илон Маск привлек к себе много внимания и стал объектом критики за некоторые свои действия и провокационные заявления относительно дел зарубежных государств, в том числе стран Европы. Как вы можете на это отреагировать?

Вы имеете в виду, что он симпатию, людям, склонным к проявлению консервативных взглядов? Я не знаю этих людей. Могу сказать, что Илон отлично работает. Очень умный парень. Я не знаю людей, о которых вы говорите. Знаю, что он говорил негативные вещи о паре людей, которые баллотируются на высокие должности, но это не так уж необычно. Да, пожалуйста.

Я хотел бы спросить вас об Украине и Путине. Как скоро вы планируете встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины?

Ну, я не могу вам этого сказать, но знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным встречаться до 20 числа, и меня это ужасно злит, потому что каждый день умирает много, много молодых людей. Солдаты. Земля [в зоне конфликта] очень плоская, и сотни тысяч солдат, многие сотни тысяч погибли. И они там лежат в полях просто повсюду.

Даже собирать некому. Повсюду мины. Это катастрофа, но она очень плоская. Это сельскохозяйственные угодья, и они очень, очень плоские. А единственное, что останавливает пулю, — это человеческое тело. И человеческое тело останавливает множество пуль.

...провести разговор в пределах 3-6 месяцев?

Я надеюсь, что... шесть месяцев?

В пределах первых трех-шести месяцев.

Нет, я надеюсь, что это произойдет намного раньше, чем через шесть месяцев. Послушайте, Россия теряет много молодых людей, и Украина тоже, и все это даже не должно было начинаться. Это конфликт, которой никогда не должен был разразиться. Я гарантирую вам, что если бы я был президентом, его бы не случилось.

Господин президент, если мы будем исходить из того, что вы всерьез намерены сделать Канаду 51-м штатом США, то лидер Консервативной партии Канады сказал: "Она никогда, ни при каких обстоятельствах не станет 51-м штатом".

Может, он не победит, но может и победит. Мне плевать.

Вы сказали, что рассматриваете возможность применения военной силы для приобретения Панамы и Гренландии. Рассматриваете ли вы такую возможность для аннексии и включения в состав США Канады?

Нет. Только экономическая сила, потому что Канада и США вместе — это было бы действительно нечто. Если избавиться от этой искусственно проведенной линии и взглянуть, как все это выглядит, будет гораздо лучше для национальной безопасности. Не забывайте, что мы по сути защищаем Канаду. Но вот в чем проблема с Канадой. У меня там много друзей, я люблю канадский народ. Они замечательные, но мы тратим сотни миллиардов в год на их защиту. Мы тратим сотни миллиардов в год, чтобы заботиться о Канаде. На дефиците торгового баланса мы теряем огромные... Нам не нужны их автомобили. Они производят 20% наших автомобилей. Нам это не нужно. Я лучше буду делать их в Детройте. Нам не нужны автомобили. Нам не нужна их древесина. У нас полно лесов. Нам не нужна их древесина. Мы должны снять с них ограничения. Глупые люди их наложили, но я могу исправить это исполнительным указом.

Нам не нужно ничего из того, что у них есть. Нам не нужны их молочные продукты. У нас их больше, чем у них. Нам ничего не нужно, так почему же мы теряем 200 миллиардов долларов в год и даже больше на то, чтобы защитить Канаду? И я сказал это губернатору Трюдо, так я его назвал. Я сказал: "Послушайте, что будет, если мы не будем вас субсидировать?" Потому что мы даем им много денег. Мы помогаем им. Например, покупаем ледоколы, и Канада хочет присоединиться к нам в покупке ледоколов. Я сказал, что мы не очень хотим иметь партнера в покупке ледоколов. Нам не нужен партнер, но...

Имеют ли США право претендовать на...

Ни малейшего. Не-а. Никакого права. Вот, какая ситуация. Мы имеем право не помогать им с их финансовыми трудностями, потому что мы тоже должны 36 триллионов долларов. Мы начнем быстро избавляться от долга, но сможем это сделать благодаря энергии и другим вещам. Но нет, нет. Никакого права. Нет, нет. Ни малейшего права. Но почему мы каждый год поддерживаем страну на 200 миллиардов? Наши военные находятся в их распоряжении. В отношении всего остального — они должны быть штатом. Именно это я и сказал Трюдо, когда он приехал. Я спросил: "Что произойдет, если мы перестанем?". Он ответил: "Канада распадется. Канада не сможет функционировать". Если мы не согласимся на то, что они будут занимать 20% нашего автомобильного рынка. Опять же, они присылают нам сотни тысяч автомобилей. Они зарабатывают на этом большие деньги. Они поставляют нам много других вещей, которые нам не нужны.

Нам не нужны их машины, нам не нужны другие продукты. Нам не нужно их молоко. У нас много молока. У нас много всего, и ничего из этого нам не нужно. И я сказал ему: "Ну и зачем мы это делаем?" Он ответил: "Сам не знаю". Он не смог ответить на этот вопрос. Но я могу ответить. Мы делаем это по привычке, мы делаем это, потому что нам нравятся наши соседи, и мы были хорошими соседями, но мы не можем делать это вечно, и это огромные деньги. И с какой стати нам, имея дефицит в 200 миллиардов долларов, добавлять к нему много, много других вещей, которые мы даем им в виде субсидий? И я сказал: "Это нормально, если вы штат, но если вы отдельное государство, то нам все это не нужно". Мы не собираемся мириться с таким же подходом и в отношениях с Европейским союзом. С ЕС у нас торговый дефицит в 350 миллиардов долларов. Они не импортируют наши автомобили. Они не импортируют нашу сельскохозяйственную продукцию. Они ничего не берут, и поэтому мы не будем мириться с таким поведением с их стороны.

И я бы хотел быстро задать вопросы по горячим следам, если вы не против прокомментировать: многие американцы возмущены тем, что мы ежемесячно отправляем миллионы долларов талибам. Ожидаете ли вы...

В это даже не верится, не правда ли? Миллиарды долларов, не миллионы, а миллиарды. Мы платим миллиарды долларов, по сути, талибам, Афганистану, и это говорит Байден. Это тот же человек, который лишил США активов на сумму от 50 до 60 триллионов долларов. Подумайте, возможно, наш самый ценный актив, забрал наш самый ценный актив. Этого нельзя допустить. Сейчас мы — нация здравого смысла. Когда он так поступает с 625 миллионами акров (имеется в виду запрет президента Байдена на разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе — прим. ИноСМИ), этого нельзя допустить. Спасибо за сведения.

Да, сэр.

Большинство остальных людей, возможно, были в курсе, но они бы не стали мне об этом говорить, не так ли?

Господин Президент, в период проведения вашей избирательной компании вы обязались очень быстро добиться снижения цен в продовольственных магазинах.

Ну, быстро не получится.

Но потом вы недавно заявили в интервью журналу "Тайм", что задача по снижению цен может оказаться очень сложной. Так чего же могут ожидать от американцы, когда вы вступите в должность?

Всегда трудно снижать цены, когда кто-то другой облажался в той степени, как это сделали они. Но мы их снизим. Энергия приведет к снижению цен. У нас будет много энергии. А энергия — это как раз то, что привело к росту цен. Энергия и ее нерациональное расходование — вот что привело к этому. Цены будут снижаться. Я думаю, вы увидите довольно резкое снижение. Например, продукты питания, бекон, ветчина, яблоки — все подорожало. Это одна из причин моей победы. Как вы знаете, я уже говорил, инфляция была одной из причин моей победы.

Но я думаю, что самой главной причиной моей победы был тот факт, что они разрешили заключенным въезжать в нашу страну. Они выпустили на улицы бандитов, убийц. Тысячи убийц теперь разгуливают по улицам наших городов и фермерским угодьям, убивают. Многие, 32%, убили более чем одного человека. Они выпустили их из своих тюрем, колоний, психиатрических лечебниц и приютов для умалишенных в нашу страну. Я считаю, что именно поэтому мы получили такое большое количество голосов. Может быть, [успеем] еще один или два вопроса. Да, пожалуйста, давайте. Давайте. Говорите.

Сэр, не могли бы Вы...Сегодня в Вашингтоне проходит церемония прощания с телом покойного президента Картера. Вы достаточно резко высказались в его адрес относительно Панамского канала. Есть ли здесь какая-то связь? Чувствуете ли вы себя немного неловко из-за того, что сказали такое именно в этот день?

Нет, послушайте, он мне нравился как человек. Я не был согласен с политикой, которую он проводил. Так вот, он считал, что отдать Панамский канал — это отличное решение. Думаю, поэтому он проиграл на выборах. Из-за этого и истории с заложниками. Вообще-то, я думаю, что это было более важным фактором, потому что это сделка, которую просто не следовало заключать. Но, опять же, мне задали вопрос. Не я первым начал. Я не хотел поднимать тему Панамского канала из-за смерти Джимми Картера. Но вы и другие спрашивали меня об этом.

Нет, я был категорически против этой сделки. Тогда я был юнцом, но просто зачем нам тратить столько денег, терять 38 тысяч человек из-за малярии, комаров. Они умирали, было ужасно. Им платили в четыре раза больше, чем они зарабатывали бы в США, но они знали, что поедут туда и умрут, и они умирали в джунглях от малярии. Мы ничего не могли сделать, чтобы остановить это, 38 тысяч человек. А потом мы отдали канал за доллар.

Сегодня корпорация Meta** заявила о прекращении фактчекинга в отношении публикуемых на их платформах материалов. Вместо этого они позволят сообществам...

Ну, я смотрел их пресс-конференцию, и мне показалось, что это была очень хорошая пресс-конференция. Честно говоря, я думаю, что они прошли долгий путь. Meta***, Facebook***, думаю, они прошли долгий путь. Я смотрел ее. Цукерберг произвел очень сильное впечатление. Я смотрел ее, да, смотрел по Fox. (Мне этого нельзя говорить, наверное...)

Считаете ли вы, что Цукерберг напрямую реагирует на угрозы, озвученные вами в отношении него в прошлом?

Возможно. Да, возможно.

В прошлый раз здесь вам задали вопрос о возможности нанесения США превентивного удара по Ирану. вы сказали, что не будете отвечать на этот вопрос, очевидно...

По кому?

По Ирану; вопрос был о возможности нанесения превентивного удара по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

И я сказал, что не говорю на такие темы. Это вопрос военной стратегии.

Но это обоснованный вопрос. Что-то, что..

Ну, не совсем, потому что только глупый человек стал бы отвечать. Послушайте, это военная стратегия, и я не буду отвечать на вопросы, касающиеся военной стратегии. Ладно, еще один вопрос. Брайан, давай.

Некоторые республиканцы утверждают, что в обмен на масштабный законопроект, веру в который вы разделяете, они хотят увидеть значительное сокращение расходов. Согласны ли вы с этим и что бы...

Я не против сокращения расходов. Мне нравится сокращать расходы. Просто я выступаю за сокращение расходов, а нам был установлен потолок госдолга; не должен был, но он был нам дан. И в плане потолка госдолга я хочу... Это не потолок, я просто не хочу дефолта. Это все, чего я хочу. Я никогда не говорил о том, что нужно обязательно тратить больше денег, я просто хочу, чтобы не было дефолта, потому что никто не знает, что произойдет, если случится дефолт. Может повториться сценарий 1929 года, а может быть, все обойдется. Но нас нагрузили этим вопросом; он не должен был быть поставлен, но он был, и мы будем с ним разбираться. Но потолок государственного долга — это не о том, чтобы собрать много денег. На самом деле речь идет просто об увеличении лимита. Я просто хочу увидеть увеличение лимита госдолга.

... по иммиграции, насколько велики ваши полномочия, проистекающие из исполнительного указа, планируете ли вы принять таковой по вопросам иммиграции? И в какой мере вы хотите, чтобы Конгресс занимался этим вопросом? А также: какие исполнительные указы вы планируете подписать в первый день после вступления в должность?

При мне у нас была самая безопасная граница в истории нашей страны. Вы помните знаменитый график. Я очень люблю его по многим причинам, но в мой президентский срок у нас была самая безопасная граница за всю историю. А когда я вступил в должность, там был полный бардак. Ничего похожего на то, что происходит сейчас. Раз в десять хуже. В первый раз меня избрали из-за ситуации с границей, и я думаю, что и в третью кампанию меня выбрали в основном из-за положения на границе. И во второй раз я справился не хуже. Не так хорошо, как в прошлый раз, но отлично. И я вам так скажу, слишком большая победа, чтобы попытаться ее украсть. Они не смогли этого сделать. Они пытались, но не смогли.

Я вообще мало что получил от Конгресса. Я просто сказал, что к нам вторгаются, и взял деньги у [бюджета] армии. Большая часть стены, а я построил более 800 километров стены, большая часть этой стены была построена на деньги армии. Мы взяли их, потому что в те дни мы не могли добиться чего-то от Конгресса. Все очень просто. Я пошел к военным и сказал: "В нашу страну вторгаются", — очень похоже, но совсем не то, что происходит сейчас. Они не выпускали зеков в нашу страну и не выпускали психов из психиатрических лечебниц, но некоторые очень плохие ребята к нам попадали. И я сказал: "Наша страна подвергается вторжению". И я взял эти деньги в основном у военных. Демократы в Конгрессе подавали на меня в суд девять раз, и я выиграл все эти иски, и в итоге мы построили 800 километров стены.

Как только стена была построена, они начали ее обходить. Так что мы добавим еще километров 300. Это можно было бы сделать за три недели. А потом у нас были очень неудачные результаты выборов, и они сказали: "Мы не хотим ее возводить, мы ее продадим". И они начали продавать ее по пять центов за доллар.

Так что мы сделаем это снова. Я просто хочу сказать всем большое спасибо. Я просто говорю вам, что это будет золотой век Америки. Это золотой век Америки. У нас снова будет великая страна. Сейчас мы как страна находимся в осаде. У нас столько разных проблем, и никто не уважает нас за границей — но теперь уважают. На днях, как вам известно, сюда приезжала итальянский премьер-министр. Просто прилетела и улетела. Она захотела увидеть меня, и продемонстрировала огромное уважение.

Когда я приехал на церемонию открытия собора во Франции, премьер-министр, президент, все проявили огромное уважение. И, кстати, надо сказать, что они проделали отличную работу с собором. Но нашей стране вновь свидетельствуется огромное уважение. У нас великая страна, но мы должны управлять ею должным образом. Она будет управляться правильно. Мы хотим вернуть заложников — для Израиля и для нас. И я повторю еще раз: если эта сделка не будет заключена с людьми, представляющими нашу страну, то к тому времени, когда я приду к власти, там начнется настоящий ад. Большое спасибо.

*террористическая организация, запрещена в России

**"Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

***Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.