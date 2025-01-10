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ТАСС

SpaceX планирует совершить новый испытательный полет Starship 13 января

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Starship сразу после отрыва от земли
Starship сразу после отрыва от земли.
Источник изображения: SpaceX

Компания сообщила, что в ходе запуска попробует доставить 10 спутников системы связи Starlink, а также снимет часть теплоизоляционных панелей для проверки уязвимых мест в конструкции космического корабля

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Седьмой испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship запланирован на 13 января, сообщила компания SpaceX.

"Седьмой испытательный полет Starship готовится к запуску в понедельник, 13 января", - говорится в сообщении на сайте компании.

В планах SpaceX отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Помимо этого, программа тестового полета будет значительно расширена, в частности, SpaceX в ходе запуска попробует доставить 10 спутников системы связи Starlink, а также снимет часть теплоизоляционных панелей для проверки уязвимых мест в конструкции Starship.

Предыдущий запуск состоялся в ноябре 2024 года, на нем присутствовал избранный президент США Дональд Трамп.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

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