В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины

Министерство обороны Великобритании объявило о финансируемой и руководимой им программе COOKSON по разработке и строительству для Украины универсальных многоцелевых боевых безэкипажных катеров нового типа. На 22 января 2025 года в Лондоне запланирован созыв конференции по программе COOKSON, на которую приглашены "отраслевые партнеры из стран НАТО, Украины и "Пяти глаз" для участия в разработке универсальной, скоростной и малозаметной морской системы, предназначенной для действий на Украине и за ее пределами".

Абстрактное гипотетическое изображение создаваемого под эгидой министерства обороны Великобритании для Украины по программе COOKSON малого скоростного малозаметного многоразового безэкипажного катера с модульной полезной нагрузкой (с) ukdefencejournal.org.uk

Программа COOKSON, согласно требованиям министерства обороны Великобритании, предусматривает создание малого скоростного малозаметного многоразового безэкипажного катера с модульной полезной нагрузкой, на котором должно быть установлено более двух пусковых установок для вооружения ("эффекторов"). Катера должны быть способны доставляться на Украину наземным транспортом и для этого должны размещаться на 40-футовом (12-метровом) и, "в идеале", на 20-футовом (6-метровом) автомобильных платформах или трейлерах. Возможно также приспособление катера для перевозк воздушным путем. Кактер должен быть способен действовать автономно или полуавтономно.

Требованиями к катеру по программе COOKSON являются скорость полного хода 40 узлов при волнении моря 3 балла, дальность плавания при полной нагрузке 800 морских миль, минимальная продолжительность плавания 72 часа, малая заметность, способность работать в условиях ухудшения или отсутствия приема сигналов спутниковых навигационных систем, возможность нести несколько (более двух) одноразовых систем вооружения ("эффекторов") с осколочно-фугасной боевой частью и дальностью стрельбы 30-100 км, возможности противовоздушной обороны с мощными средствами поражения для противодействия таким угрозам, как вертолеты и беспилотные летательные аппараты (в частности, рассмматривается возможность применения 12,7-мм пулеметов, ПЗРК или "более совершенных комплексов"). В запросе к промышленности особо подчеркивается, что "система COOKSON должна иметь воможность поражать цель, когда катер и комплекс вооружения находятся в условиях отсутствия или ухудшения приема сигналов спутниковых навигационных систем".

Относительно основного типа планируемых к применения на катере "эффекторов" (управляемых ракет) сообщается, что основными их целями являются незащищенные береговые объекты, а второстепенной целью является поражение надводных кораблей. Требования включают осколочно-фугасную боевую часть весом 80 кг, дальность стрельбы 30-100 км, наведение (видимо, командное) на конечном участке траектории, обеспечение эффективности даже в сложных условиях радиоэлектронной борьбы и отсутствия приема сигналов спутниковых навигационных систем. Ожидается, что подрядчик сможет поддерживать производство минимум 20 "эффекторов" в месяц в течение шести месяцев с момента заказа. Британское министерство обороны "подчеркивает необходимость крупносерийного и недорогого производства".

Министерство обороны Великобритании заявляет, что "планирует начать закупочную деятельность в первом квартале 2025 года для первых 10 систем COOKSON, а также сотен "эффекторов". Процесс закупок будет конкурентным, и небольшое количество предложений (от двух до пяти) получат финансирование для демонстраций в конце 2025 или начале 2026 года". Планируется, что выбранный поставщик обеспечит серийные поставки темпом два-три катера в месяц с шести месяцев после получения контракта.