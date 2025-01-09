Запад обязался предоставить Киеву военную помощь на $126 млрд с начала СВО

Как рассказал представитель Минобороны США высокого ранга, для его страны это в том числе две батареи Patriot и другие системы ПВО, а также сотни ракет-перехватчиков и десятки систем HIMARS

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Страны Запада взяли с начала российской СВО на Украине на себя обязательства предоставить Киеву военную помощь на $126 млрд. Об этом сообщил во вторник представитель Минобороны США высокого ранга на брифинге для журналистов. Пентагон в среду опубликовал стенограмму его выступления.

"На данный момент Соединенные Штаты, их союзники и партнеры обязались предоставить Украине более $126 млрд в виде помощи в сфере безопасности" с момента начала СВО, заявил он. "Для Соединенных Штатов это две батареи Patriot и другие системы ПВО, а также сотни ракет-перехватчиков, десятки систем [РСЗО] HIMARS и тысячи единиц боеприпасов, включая [ракеты] GMLRS и ATACMS, сотни артиллерийских систем и миллионы артиллерийских снарядов, тысячи бронемашин, более 100 тыс. противотанковых орудий и сотни миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, а также значительное количество беспилотников", - сказал он.

Участвовавшие в брифинге представители американского военного ведомства не смогли указать, сколько именно средств осталось выделить на помощь Украине. По их словам, речь идет о диапазоне $3,8 млрд - $5 млрд. Сотрудники Пентагона выразили уверенность в том, что средства, которые не успеет потратить уходящая администрация президента США Джо Байдена, сможет направить Украине избранный президент Дональд Трамп. В связи с этим они не смогли ответить на вопрос, сколько средств останется республиканцу. "По PDA я не могу назвать конкретную цифру, мы узнаем ее через пару дней. <...>. Но что я могу сказать, так это то, что после 20 января в PDA останется более пары миллиардов долларов для дальнейшего использования", - отметил представитель ведомства. PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с законодателями в случае чрезвычайной ситуации.

У представителя Пентагона спросили, намерен ли Вашингтон передавать Киеву запрошенные Украиной вертолеты UH-60 Black Hawk. "У меня нет никаких объявлений по Black Hawk. Но я хочу сказать, что мы слышим, что нам говорят украинцы, и мы работаем с ними, с [нашими] партнерами и союзниками, чтобы найти такие вертолеты, которые им нужны для выполнения подобных миссий. Мы делали это с самого начала конфликта и продолжаем искать для них такие возможности. Но на данный момент у меня нет ничего конкретного по этому вопросу", - сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.