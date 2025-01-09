Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

Госсекретарь США считает, что также возможно заключение по итогам возможных переговоров договоренностей, которые предусматривали бы прекращения огня

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что третьи страны могут принять участие в патрулировании на Украине в случае прекращения огня по итогам возможных переговоров.

Выступая на совместной с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции в Париже, Блинкен допустил заключение по итогам возможных переговоров договоренностей, которые предусматривали бы "патрулирование определенными странами той или иной линии разграничения или прекращения огня". "Если до этого дойдет, то следующей администрации (избранного президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС) предстоит решить, какая роль в этом будет отведена США", - утверждал госсекретарь.

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.