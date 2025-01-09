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ТАСС

Блинкен указал на приближение к запуску переговоров по Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Госсекретарь США отметил, что уходящая американская администрация передает следующей "много благоприятных возможностей"

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом полагает, что заинтересованные стороны приближаются к запуску процесса переговоров по Украине. Это подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы теперь вышли в нынешнем году в точку, в которой стороны, возможно, решат вести переговоры", - сказал Блинкен, комментируя ситуацию на Украине. "Мы хотим гарантировать, прилагаем усилия, чтобы гарантировать, что следующая администрация [США] была бы в состоянии, если бы такие переговоры шли бы под ее надзором, действовать с позиции силы. Чтобы [следующий американский] президент [Дональд] Трамп добился максимально прочной из возможных сделки", - сказал Блинкен, выступая на совместной с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

"Мы передаем [следующей вашингтонской администрации на украинском направлении] много благоприятных возможностей, инициатив, работы. И если следующая администрация решит продолжить это, то, думаю, это явно было бы в интересах Соединенных Штатов", - утверждал уходящий глава американского внешнеполитического ведомства.

Как заявил в середине декабря Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, Владимир Зеленский "должен быть готов пойти на сделку" для урегулирования украинского кризиса. Таким образом избранный президент США ответил на вопрос о том, следует ли Зеленскому готовиться к возможным уступкам, чтобы добиться завершения конфликта, и если да, то к каким именно. Кроме того, Трамп фактически сигнализировал о том, что властям в Киеве, с его точки зрения, не нужно пытаться восстановить контроль над некоторыми районами Украины, перешедшими под контроль России.

Как подчеркнул Трамп 7 января, он рассчитывает, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, посвященные в том числе урегулированию конфликта на Украине, состоятся гораздо раньше, чем через полгода после инаугурации. Трамп признал, что "было понимание всегда", что Украина не может быть членом НАТО. Следующий руководитель американской администрации назвал украинский кризис "фиаско Байдена" и предупредил об угрозе дальнейшей серьезной эскалации конфликта.

Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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